Scharmbeck/Hanstedt. Sie sind jung, viel beschäftigt – und nehmen sich dennoch Zeit für Freiwilligenarbeit. Was junge Menschen wie Katinka Oertzen antreibt

Die viel beschworene Work-Life-Balance der jungen Generation scheint für sie keine allzu große Bedeutung zu haben. Jedenfalls beansprucht der Part „Work“ einen großen Teil ihres Lebens. Katinka Oertzen studiert Stadtplanung an der HafenCity Universität Hamburg (HCU), arbeitet nebenher in einem Studentenjob und engagiert sich ehrenamtlich für Mädchenfußball. „Es ist schon eine Herausforderung. Aber ich mache das so gern, dass ich mir die Zeit dafür nehme“, sagt die 23-Jährige aus dem Winsener Ortsteil Scharmbeck.