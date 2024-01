Immobilien Hamburg investiert sechs Milliarden Euro in Hochschulbauten

Blick aus der Luft auf die Universität Hamburg. Das Hauptgebäude wurde 1919 fertiggestellt. Die von der Hochschule genutzten städtischen Immobilien sind laut Finanzbehörde und Wissenschaftsbehörde in einem ausreichenden bis mangelhaften Zustand.

Uni Hamburg & Co.: Viele Hochschulgebäude sind in einem ausreichenden bis mangelhaften Zustand. So sanierungsbedürftig sind sie.