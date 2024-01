Mit HSV-Schnäppchen: Zu diesen Hallenturnieren pilgern Fußballfans

Winsen/Meckelfeld/Harburg. Während sich die Fußballprofis des Hamburger SV im Trainingslager in Andalusien in Spanien auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vorbereiten, gehen viele Amateure dem schmuddeligen Wetter ebenfalls aus dem Weg. Für sie steht aber weniger ein Flug in sonnige Gefilde als vielmehr der spektakuläre Kick unter dem Hallendach im Fokus. Am ersten Januar-Wochenende nimmt der sogenannte „Budenzauber“ mit mehreren Hallenfußballturnieren Fahrt auf. Gekickt wird unter anderem in Meckelfeld, Winsen, Harburg und Wilhelmsburg.

Trotz der räumlichen Distanz wird der HSV auch in hiesigen Sporthallen ein Thema sein. Und zwar nicht nur bei Diskussionen, ob den Rothosen in dieser Saison endlich die Rückkehr in die Bundesliga gelingen wird. Beim Winsener Stadtpokal werden auch original HSV-Utensilien für einen guten Zweck versteigert.

Trikot von Glatzel und Handschuhe von Heuer Fernandes werden versteigert

Das HSV-Trikot mit der Rückennummer 9 trug Robert Glatzel am 4. November 2023 beim 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg. Ebenfalls ersteigert werden können die Torwand-Handschuhe von Daniel Heuer Fernandes, getragen am 24. November beim 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig.

Die Auktion läuft seit der Gruppenauslosung Ende November, seitdem konnten Gebote bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude hinterlegt werden. Bis zur Siegerehrung in der Winarena haben Interessierten noch Gelegenheit, die aktuellen Höchstgebote (150 Euro für Glatzel-Trikot und 100 Euro für Handschuhe) zu übertreffen. Gebote können auch per E-Mail joern.stolle@spkhb.de abgegeben werden.

Erlös der Auktion geht für zwei Projekte an Förderschule An Boerns Soll

Wofür wird das Geld verwendet? Die Spendensumme geht an die Schule An Boerns Soll, einer Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Sie unterhält unter anderem in Winsen Kooperationsklassen an der Integrierten Gesamtschule (IGS) und der Schule am Ilmer Barg, beide in Roydorf. „Für das Projekt Draußenschule, bei dem Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche im Wald unterrichtet werden, möchten wir den Umweltpädagogen mitfinanzieren“, berichtet Schulleiter Martin Ihlius.

Die Fußballer des TSV Winsen tankten durch den Sieg beim Winsener Stadtpokal 2023 Selbstvertrauen für die Rückrunde in der Bezirksliga. Zum Klassenerhalt reichte es nicht.

Foto: Markus Steinbrück / Harburg

Ein weiterer Teil des Geldes geht an die gemeinsame Fußballmannschaft der Schule An Boerns Soll und der Lindenschule Rotenburg (Wümme). Die Spielgemeinschaft schaffte 2022 und 2023 als niedersächsischer Landessieger von „Jugend trainiert für Paralympics“ jeweils den Sprung zum Bundesfinale und belegte die Plätze fünf (2022) und vier (2023). „Fußball ist für uns ein Herzensthema. Vielleicht können wir vom Erlös der Versteigerung etwas für ein Trainingslager oder Fahrten verwenden“, so Ihlius.

Winsener Stadtpokal: MTV Brackel rückt für MTV Ashausen-Gehrden ins Feld

Bereits zum 37. Mal wird am Sonnabend, 6. Januar, in der Winarena, Bürgerweide 7a, der Winsener Stadtpokal ausgespielt. Um 11 Uhr starten zehn Vereine aus der Bezirksliga, Kreisliga und 1. Kreisklasse in zwei Fünfergruppen in den langen Sporttag, traditionell vor bis zu 1000 Zuschauern. Die ersten Vier jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Ein „Mann der ersten Stadtpokal-Stunde“: Lutz Reimers vom MTV Luhdorf-Roydorf steht an der Spitze des Organisationsteams 2024.

Foto: Markus Steinbrück / HA

Voraussichtlich um kurz vor 18 Uhr wird Bürgermeister André Wiese den Siegerpokal übergeben. Turnusmäßig ist der MTV Luhdorf-Roydorf für die Organisation und Durchführung verantwortlich. Mit Lutz Reimers steht ein „Mann der ersten Stadtpokal-Stunde“ an der Spitze des Organisationsteams.

Stadtrat Riech: „Stadtpokal ist das sportliche Highlight des Jahres in Winsen“

Als Titelverteidiger startet Bezirksliga-Absteiger TSV Winsen, der im Endspiel 2023 den MTV Ashausen-Gehrden mit 3:1 besiegte. Es war Ashausens letzter Stadtpokal-Auftritt. Im Sommer folgte die Fusion mit dem Nachbarverein zur SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen. Um wieder in zwei Fünfergruppen spielen zu können, sprachen sich die anderen Clubs für eine Einladung von Kreisliga-Aufsteiger MTV Brackel aus. Die letzte Veränderung hatte es 2017 gegeben, als der TSV Stelle für den MTV Laßrönne nachrückte.

„Der Stadtpokal ist das sportliche Highlight des Jahres in Winsen. Höchstens das Jugendhandballturnier der HG Winsen zu Pfingsten kommt da heran“, sagte Christian Riech, Erster Stadtrat der Stadt Winsen. „Der Stadtpokal begeistert die Menschen und nimmt alle mit.“

Gruppeneinteilung, Gruppe A: TSV Winsen, TSV Auetal (beide Kreisliga), MTV Luhdorf-Roydorf, FC Roddau, TSV Stelle (alle 1. Kreisklasse); Gruppe B: SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen, MTV Borstel-Sangenstedt, Eintracht Elbmarsch (alle Bezirksliga), MTV Brackel, SG Elbdeich (beide Kreisliga)

Hallenmasters beim TV Meckelfeld mit Ober- und Landesligisten

Auf eine fast ebenso lange Tradition wie der Stadtpokal kann das Hallenmasters des TV Meckelfeld verweisen. Zum 36. Mal wird am Sonnabend, 6. Januar, ab 12 Uhr in der Sporthalle der Oberschule Meckelfeld, Appenstedter Weg, gekickt.

Das Teilnehmerfeld ist hochklassiger besetzt als in Winsen, unter anderem haben TSV Buchholz 08 (Oberliga) sowie TSV Elstorf, Harburger SC, Hamm United und Altona 93 II (alle Landesliga) gemeldet. Als Titelverteidiger startet der Buchholzer FC aus der niedersächsischen Bezirksliga zwei.

Juniorenspiel sorgt für Abwechslung, Jan Stahl für launige Kommentare

Auch in Meckelfeld wird zunächst in zwei Fünfergruppen gespielt. Der Gruppenerste und -zweite jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale ab 17.20 Uhr. Davor und danach gibt‘s zur Auflockerung zwei Einlagespiele der U9-Junioren des TSV Eintracht Hittfeld und Gastgeber TV Meckelfeld. Das Endspiel des Hallenmasters 2024 ist für 18.05 Uhr angesetzt. Mit gewohnt launigen Kommentaren begleitet Jan Stahl das Hallenfußballturnier wieder am Mikrofon.

Gruppeneinteilung, Gruppe A: Hamm United, TSV Elstorf, TV Meckelfeld, Altona 93 II, Harburger SC; Gruppe B: VfL Maschen, FC Rosengarten, TSV Neuland, TSV Buchholz 08, Buchholzer FC

Harburger Hallencup: Sportlicher Höhepunkt ist Erste-Herren-Turnier am Sonntag

Nicht im Turnierkalender des neuen Jahres fehlen darf der Harburger Hallencup, auch bekannt als Willi-Uder-Cup oder Willi-Uder-Gedächtnisturniere. Im Januar 2024 wird die Turnierserie zum 38. Mal ausgetragen. Die Hallenfußballturniere der unterschiedlichen Kategorien verteilen sich wie gewohnt auf zwei Wochenenden in der Sporthalle Kerschensteinerstraße in Harburg.

Vor einem Jahr gewann der FC Türkye aus Wilhelmsburg das Erste-Herren-Turnier in der „Kersche“ und trägt seitdem den inoffiziellen Titel des Harburger Hallenmeisters.

Foto: Günther Bröde / HA

Den Anfang machen am Sonnabend, 6. Januar, die Zweite-Herren-Mannschaften. Der sportliche Höhepunkt folgt am Sonntag, 7. Januar, wenn Erste-Herren-Mannschaften um den inoffiziellen Titel des Harburger Hallenmeisters kämpfen. Dazu angesagt haben sich prominente Gäste wie HFV-Präsident Christian Okun, die Harburger Bürgerschaftsabgeordnete und Schirmherrin Birgit Stöver und Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen.

Schülerinnen und Schüler von Elfenwiese und Nymphenweg kicken und profitieren

Nach einem spielfreien Wochenende folgen am Sonnabend, 20. Januar, die Hallenturniere der Super-Senioren und Alten Herren, bevor zum Abschluss am Sonntag, 21. Januar, die Senioren in Aktion treten. Alle Turniererlöse kommen wie gewohnt den Einrichtungen Elfenwiese und Nymphenweg sowie dem Harburger Hospiz zugute. Die beliebten Einlagenspiele der Schulen Elfenwiese und Nymphenweg sind geplant für Sonntag, 7. Januar, und Sonnabend, 20. Januar, jeweils um 16 Uhr.

Erste-Herren-Turnier, Gruppe A am 7. Januar ab 9 Uhr: FC Süderelbe, FTSV Altenwerder, HNT, Harburger SC, Zonguldakspor, Bostelbeker SV, Moorburger TSV; Gruppe B ab 14 Uhr: FC Türkiye, Dersimspor, Harburger Türkspor, TuS Finkenwerder, FSV Harburg-Rönneburg, TSV Neuland, Vorwärts Ost; Halbfinale ab 18.50 Uhr; Endspiel um 19.42 Uhr

Wilhelmsburger Altherren-Auswahl: Endlich wieder Fußball für den guten Zweck

Nach drei Jahren Abstinenz kann die Wilhelmsburger Fußball-Altherren-Auswahl (WAHA) nun endlich wieder ihr traditionelles Neujahrsturnier austragen. Zum 42. Mal wird an diesem Freitag und Sonnabend, 5. und 6. Januar, in den Sporthallen Dratelnstraße in Wilhelmsburg für den guten Zweck gegen den Ball getreten. Erst hatte die Corona-Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht, im vergangenen Jahr nutzte die Stadt Hamburg die Sporthalle dann für andere Zwecke.

Erstmals seit 2019 konnte die Wilhelmsburger Fußball-Altherren-Auswahl (WAHA) im Januar 2023 wieder den Neujahrsempfang veranstalten. Für das nächste Hallenturnier musste sie noch ein Jahr länger warten.

Foto: Oliver Bauer / WAHA

Umso größer ist die Freude, dass es am ersten Januar-Wochenende 2024 wieder losgehen kann. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes der Vereinsmitglieder und der Schiedsrichter aus dem Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss (BSA) Harburg wird der Spendentopf für lerngeschwächte und behinderte Kinder des Stadtteils weiter gefüllt. Leckeres vom Grill und Fass gehört wie immer dazu. „Unsere Spielerfrauen verwöhnen mit selbstgebackenen Kuchen und frischem Kaffee“, so die Ankündigung.

Neue Reihenfolge in Wilhelmsburg: Freitag die Altherren, Sonnabend dann Senioren

In diesem Jahr wird erstmalig die Reihenfolge der teilnehmenden Altersklassen getauscht. Den Anfang machen am Freitag, 5. Januar, um 18 Uhr die Altherren (zum 42. Mal). Weiter geht es am Sonnabend, 6. Januar, um 13 Uhr mit dem Senioren-Turnier (zum 30. Mal). „Auch in diesem Jahr haben sich wieder sehr spielstarke Mannschaften gemeldet“, so Pressesprecher Oliver Bauer.

Altherren-Turnier am Freitag: FC Süderelbe, Harburger SC, VfL Güldenstern Stade, FTSV Altenwerder, SuS Stadtlohn, TVV Neu Wulmstorf, Wilhelmsburger AH-Auswahl; Senioren-Turnier am Sonnabend: SV Schermbeck, VfL Güldenstern Stade, Stadtauswahl Lüneburg, SuS Stadtlohn, Wilhelmsburger AH-Auswahl