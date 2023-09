HSV in Buchholz: Gratulation zum Hauptpreis bei Deutschlands Fußballhelden

Buchholz. „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!“ Wahrscheinlich hat fast jeder und jede schon einmal den Slogan der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) gehört. Auch Ex-Nationalspieler Lukas Podolski warb schon dafür. Klingt aufs erste Hinhören einfach und ist es in der Ausführung auch – doch bis es zu einer Registrierung kommt, ist häufig eine Menge Informations- und Überzeugungsarbeit erforderlich. Dem Buchholzer Fußball-Club gelang das so gut, dass selbst Vertreter des Hamburger SV (HSV) gratulierten.

So viele Registrierungen wie kein anderer Verein in Deutschland

Beim BFC am Holzweg sind nicht nur viele engagierte Menschen unmittelbar für den Fußball und den Nachwuchs tätig, sie haben auch einen Blick für gesellschaftliches Engagement. Einer dieser Menschen ist Frank Schäfer. Der ehemalige zweite Vorsitzende war es, der anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens die Idee hatte, sich an der Aktion „Fußballhelden“ der DKMS zu beteiligen.

Dieses Projekt bietet Amateurvereinen in Deutschland die Möglichkeit, kostenlose Registrierungsaktionen durchzuführen. Dazu müssen sich die Clubs nur bei der DKMS melden, Registrierungssets anfordern und Informationen einholen, wie man die Registrierung am besten durchführt. „Frank hat sich um alles gekümmert. Er ist am Jubiläums-Wochenende auch über die Anlage gelaufen und hat versucht, Besucher zur Registrierung zu motivieren“, erzählt der BFC-Vorsitzende Hans-Jürgen Lorenschat.

2000 bis 3000 Besucher am Jubiläums-Wochenende am Holzweg

Schon vorher sei klar gewesen, dass man so schnell nicht wieder 2000 bis 3000 Menschen an einem Wochenende auf der Anlage haben werde. Natürlich durfte bei Sportler der Ehrgeiz nicht fehlen: Die Fußballheldensaison 2022/2023 ging Ende Juni zu Ende. Bis dahin war auf der DKMS-Homepage der VfL Wolbeck aus Nordrhein-Westfalen mit 198 Registrierungen als Führender ausgewiesen, dahin folgte der Rahlstedter SC aus Hamburg (149).

Jeweils ein unterschriebenes HSV-Trikot als Dank und Anerkennung (von links): Felix Paschke (HSV), Björn Pagenkämper und Hans-Jürgen Lorenschat (beide BFC), Annika Meidenstein (DKMS), Luis Seifert (HSV) und Joachim Neubauer (DKMS).

Foto: Markus Steinbrück / HA

Der BFC wollte der beste Verein in Deutschland werden und den von der DKMS ausgelobten Hauptpreis, einen Kickertisch, gewinnen. Es gelang: in Summe waren Anfang Juni in Buchholz 239 Menschen bereit, ihre genetischen Merkmale zu hinterlegen und damit als potenzieller Stammzellenspender an Blutkrebs erkrankten Menschen mit etwas Glück eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Buchholzer FC kooperiert mit Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV

Zur Feierstunde mit Preisübergabe waren nicht nur Vertreter der DKMS aus Köln angereist, sondern auch drei Vertreter des Hamburger SV, dessen Nachwuchsleistungszentrum seit mehreren Jahren mit dem Buchholzer FC kooperiert.

„Wir freuen uns, die Urkunde mit der DKMS an unseren Kooperationsverein überreichen zu dürfen und zu zeigen, dass wir voll hinter dem Engagement des Vereins und dem Einsatz der DKMS stehen“, sagte Sebastian Schmidt vom HSV, Sportlicher Leiter Grundlagen- und Aufbaubereich. „Es zeigt abermals, wie wichtig die Leistung der Vereine im Breiten- und Amateursport ist und wie wir zusammen große Ziele erreichen können.“

HSV gratuliert BFC und DKMS mit Trikots samt Autogrammen

Schmidt überreichte zwei Trikots mit Unterschriften der HSV-Zweitligamannschaft – eines an den BFC, das andere an die DKMS. Die U21-Spieler Luis Seifert und Felix Paschke aus dem HSV-Regionalligateam halfen beim Aufbau des Kickertisches im schmucken BFC- und DKMS-Design, um anschließend eine Partie gegen die Gastgeber Hans-Jürgen Lorenschat und Björn Pagenkämper zu spielen. Das Ergebnis ist nicht bekannt.

Die Spielfiguren auf dem Kickertisch, dem Hauptpreis, sind im Design des Buchholzer FC gehalten.

Foto: Markus Steinbrück / HA

In der Fußballhelden-Saison bis Ende Juni 2023 ließen sich etwa 4450 neue potenzielle Stammzellspender bei der DKMS registriert. „Unsere Fußballhelden stellen damit unter Beweis, dass der Sport die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Daher sind wir Vereinen wie dem Buchholzer FC dankbar dafür, so großes Engagement zu zeigen und unsere Mission zu unterstützen, Blutkrebs zu besiegen“, sagte DKMS-Sprecher Joachim Neubauer.

Buchholz legt 239 Registrierungen vor – neue Fußballhelden-Saison hat begonnen

Mit 239 Registrierungen hat Buchholz für die kommenden Jahre ordentlich vorgelegt. Ein sagenhaftes Ergebnis.“ Die neue Fußballhelden-Saison läuft bereits seit Anfang August und bis Ende Juni 2024. Eine Übersicht bisher erreichter Ergebnisse möchte die DKMS nicht mehr veröffentlichen, um weitere Vereine nicht durch hohe Zahlen von eigenem Engagement abzuhalten. Weitere Informationen im Internet unter www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen/fussballhelden

Punkteteilung im Bezirksliga-Nachholspiel gegen MTV Egestorf

Das Buchholzer Stadtfest ist der Grund, dass sich die Bezirksliga-Fußballer des Buchholzer FC und MTV Egestorf auf eine Spielverlegung auf Mittwochabend verständigten. Die Partie endete mit einer gerechten Punkteteilung (2:2). Die Gastgeber wähnten sich nach Toren von Jonathan Bahrs (16.) und James Holley (57.) schon auf der Siegerstraße.

Doch die Gäste bewiesen Moral, kamen durch einen von Florian Eggert verwandelten Foulelfmeter zum Anschluss (64.) und in der Nachspielzeit durch Marcel Jost schließlich zum 2:2-Ausgleich. Für Egestorf geht es am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen weiter (18 Uhr, Ahornweg). Der BFC empfängt am Sonntag, 16 Uhr, am Holzweg den Landesliga-Absteiger VfL Westercelle