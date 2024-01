Gute Vorsätze: Diese Sportangebote eignen sich für Neueinsteiger

In der Gruppe macht Sport nochmal mehr Spaß. Da fällt selbst das sogenannte „Planking“ zur Stärkung der Rumpfmuskulatur leichter.

Harburg. Wer kennt das nicht: An Weihnachten schlemmt man im Kreise seiner Lieben nicht nur kräftig, sondern schmiedet angesichts des Kalorienschubs auch Pläne für das neue Jahr. „Mehr Bewegung, mehr Sport“, steht bei vielen Menschen ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze. Das Hamburger Abendblatt möchte Sie dabei unterstützen, dass es nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt.

Wir nennen Ihnen Termine und Orte für die Umsetzung und gehen auf die Kosten ein. Eine Reihe von Anregungen für den Bezirk Hamburg-Harburg und Landkreis Harburg, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, finden Sie im Folgenden. Wie man es generell schafft, sich Ziele zu setzen und diese wirklich einzuhalten, hat die Hamburger Expertin Nicole Plinz dem Abendblatt in einem gesonderten Artikel verraten.

TuS Harburg-Wilhelmsburg: Sportverein mit Schwerpunkt Gesundheitssport

Als Mehrspartensportverein mit dem Schwerpunkt Gesundheitssport versteht sich der Turn- und Schwimmverein (TuS) Harburg/Wilhelmsburg. Quasi vom frühen Morgen bis späten Abend können Interessierte im Sportzentrum (Bostelbeker Damm 2, 21079 Hamburg) an Kursen zu Lande und Wasser teilnehmen. Angeboten werden unter anderem Aqua-Fitness, Rehasport und Funktionstraining, Fitnessstudio, Gruppenkurse, Gesundheitssport sowie Sauna- und Wellness-Landschaft.

Unzählige Kurse zu Lande und auch zu Wasser hält der TuS Harburg-Wilhelmsburg im Sportzentrum am Bostelbeker Damm bereit.

Foto: dusanpetkovic / Getty Images/iStockphoto

„Den Gesundheitsaspekt als langfristige Thematik haben unsere Mitglieder lange erkannt und sind uns daher eher langfristig treu“, heißt es auf der Internetseite. Ein kompetentes Team aus festangestellten Mitarbeitern, freiberuflichen Trainern, Übungsleitern und engagierten Eltern hilft gern bei Fragen, Sorgen und Anregungen. Weitere Informationen unter www.tus-harburg.de.

Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft: Skigymnastik nicht nur für Skifahrer

Skigymnastik-Kursus – Für die einen ist es Vorbereitung auf den nächsten Skiurlaub, für die anderen ein abwechslungsreiches Fitnessprogramm. Längst hat sich Skigymnastik zu einem für jedermann zugänglichen Fitnessangebot entwickelt. Das Training beinhaltet Elemente zur Verbesserung des Gleichgewichts, der Koordination, der Stabilisation und Beweglichkeit. Auch die allgemeine Ausdauer und Kraft, insbesondere Bein- und Rumpfkraft, werden trainiert.

Ab 10. Januar an zehn Terminen jeweils mittwochs von 20 bis 21 Uhr in der Sporthalle An der Haake (Zugang über Luhering). HNT-Mitglieder zahlen 30 Euro, für Nichtmitglieder kostet die Teilnahme 55 Euro. Infos und Anmeldung unter www.hntonline.de/kurse.

Turnerschaft Harburg: Kundalini-Yoga am Donnerstag oder Freitag

„Nimm über den Körper eine Verbindung zu Deiner Seele auf und erfahre Glück und Zufriedenheit.“ Mit diesen Worten kündigt die Turnerschaft Harburg ihre achtteiligen Kurse im Kundalini-Yoga an. Jede Stunde hat ein eigenes Thema. Nach einem Anfangsmantra folgen eine Übungsreihe zur Aktivierung der Körper-Systeme sowie lange, tiefe Entspannung und Meditation.

Senioren machen Qi Gong oder Tai Chi. Auch Kundalini-Yoga bei der Turnerschaft Harburg dient der Entspannung und Gesundheit.

Foto: Robert Kneschke / picture alliance / Zoonar

Zur Auswahl stehen zwei Termine im kleinen Kursraum am Vahrenwinkelweg 39 in Heimfeld: ab 18. Januar jeweils donnerstags von 11.15 bis 12.45 Uhr oder ab 19. Januar jeweils freitags von 17 bis 18:30 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 040/70108456. Nichtmitglieder zahlen 88 Euro für acht Kurstermine.

TV Meckelfeld: Zwei Rückenkurse und ein Präventionskurs

Rückenkurse „Fit und Gesund“ – 60 Minuten Gesundheitssportprogramm zur Stärkung der Fitness – mit Schwerpunkt Ganzkörperkräftigung und Beweglichkeit. Jeweils dienstags, 16. Januar bis 2. April (12 Übungseinheiten), Gymnastikhalle im Helbach Haus, Kursus 1 von 17 bis 18 Uhr, Kursus 2 von 18.15 bis 19.15 Uhr. Informationen unter www.tv-meckelfeld.de/gesundheitssport/praeventionssport

Präventionskurs Hatha-Yoga – dient zur Stressbewältigung und Entspannung, geeignet für Neulinge und Wiedereinsteiger. Vermittelt werden Grundlagen der Körperhaltungen und Bewegungen, Koordination von Atmung und Bewegung, Unterschiede von Anspannung und Entspannung. Der Kursus ist von der Zentralen Prüfstellen Prävention zertifiziert und wird von den meisten gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Jeweils freitags, 19. Januar bis 8. März (8 Übungseinheiten), 18 bis 19.30 Uhr, Neues Studio im Helbach-Haus, Yoga-Trainerin Silke Möbus. Informationen unter www.tv-meckelfeld.de/gesundheitssport/entspannung

TuS Fleestedt: Breite Palette von Hula Hoop bis Walking Football

Mit neuen Sportangeboten und geänderten Trainingszeiten will der TuS Fleestedt es allen leicht machen, die guten Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen. Weitere Informationen und Anmeldung unter E-Mail info@tusfleestedt.de oder Telefon 04105/690 82 88 in der Geschäftsstelle. Im Angebot sind unter anderem:

Hula-Hoop-Workout – besser kann man nicht in Bewegung kommen. Erstmals am 9. Januar und dann regelmäßig dienstags um 8.30 Uhr gibt es im Sportzentrum Seevetal einen zweiten Termin für das Training mit dem ikonischen Reifen. Der bestehende Termin (Freitags, 17 Uhr, Grundschulhalle Osterkamp) bleibt parallel bestehen.

Power (Vinyasa)-Yoga startet mittwochs um 9.15 Uhr im Sportzentrum Seevetal, Mühlenweg 70. Angeboten wird ein dynamisches Yoga-Training, bei dem Bewegungsabläufe und Atmung synchronisiert werden.

Skigymnastik startet am 13. Januar. In sechs Übungseinheiten jeweils sonnabends um 9 Uhr werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit gemacht für die Piste und den Alltag. Anmeldung erforderlich, siehe oben.

Walking Football bekommt in der Hallensaison eine neue Trainingszeit. Treffpunkt für das Fußballspielen ohne Laufen ist montags um 21 Uhr im Sportzentrum Seevetal. Neue Teilnehmer jeden Alters sind willkommen.

TuS Schwinde: Gesundheitskurse ausgezeichnet mit dem Pluspunkt Gesundheit

Mit zwei Gesundheitskursen trägt der Turn- und Sportverein aus der Samtgemeinde Elbmarsch zu mehr sportlicher Aktivität bei. Beide Kurse sind mit dem Pluspunkt Gesundheit zertifiziert, sodass Kosten von den Krankenkassen anteilig erstattet werden können. Anmeldung und Informationen jeweils bei Gabriele Niemann unter Telefon 04176/8124 oder E-Mail gabriele.niemann@tus-schwinde.de.

„Gesundheitstraining – mit Vielseitigkeit zu mehr Kraft und Beweglichkeit“ – das präventive Rückentraining zielt darauf ab, physische Faktoren zu stärken und einen gesunden Lebensstil zu vermitteln. Das abwechslungsreiche Ganzkörpertraining zeigt den Teilnehmern, wie sie Bewegungen effizienter gestalten sowie Fehlhaltungen und muskuläre Verspannungen vermeiden. Ab 11. Januar jeweils donnerstags von 17.45 bis 18.45 Uhr, kleine Stover Turnhalle.

„Ganzkörperkräftigung und Beweglichkeit – sanft und effektiv“ – das Gesundheitssportprogramm richtet sich an Erwachsene und Senioren, die ihrem Bewegungsmangel entgegenwirken wollen. In zehn Kurseinheiten wird die Muskulatur mit Kräftigungs-, Dehn- und Koordinationsübungen trainiert, aber auch funktionelles Bewegungsverhalten erlernt. Auch Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung sowie kleine Spiele kommen nicht zu kurz. Ab 11. Januar jeweils donnerstags von 16.30 bis 17.45 Uhr, kleine Stover Turnhalle.

TSV Winsen: Fitness-Mix, Energy-Dance und Beckenboden trifft Wirbelsäule

Auch beim TSV Winsen geht es sportlich in das neue Jahr. In den ersten Januar-Tagen beginnen eine Reihe neuer Kurse. Informationen und Anmeldung unter Telefon 04171/880210, E-Mail tsvwinsen@tsvwinsen.de oder Internet www.tsvwinsen.com.

Zwei neue Kurse Energy-Dance beginnen am 10. Januar und 12. Januar beim TSV Winsen in der Gymnastikhalle auf dem Jahnplatz.

Foto: el_cigarrito / Shutterstock / el_cigarrito

„Fitness-Mix“: Sie möchten in Bewegung kommen? Fitness-Studio allein und ohne Termindruck funktioniert nicht? Dann ist der Fitness-Mix mit einer bunten Mischung verschiedener Übungen genau das Richtige. Trainiert wird vom 9. Januar bis 12. März an zehn Terminen jeweils dienstags von 19.30 bis 20.20 Uhr in der Alten Stadtschule, Nichtmitglieder zahlen 50 Euro.

„Energy-Dance“ ist Körper- und Bewegungstraining zu Musik, bei dem Teilnehmer durch einen abwechslungsreichen Bewegungsablauf geführt werden, ohne eine Choreographie lernen zu müssen. Trainiert werden Herz-Kreislauf-System, Muskulatur, Körperwahrnehmung, Koordination und Körperhaltung. Zur Auswahl stehen zwei Kurse mit jeweils zehn Terminen in der Gymnastikhalle auf dem Jahnplatz: entweder 10. Januar bis 13. März mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr oder 12. Januar bis 15. März freitags von 17 bis 18 Uhr, Nichtmitglieder zahlen 60 Euro.

„Beckenboden trifft Wirbelsäule“ ist eine Mischung aus Übungen für den Beckenboden sowie für Bauch und Rücken. Zum einstündigen Online-Programm gehören eine kurze Erwärmung und eine abschließende Entspannungsphase. Trainiert wird vom 11. Januar bis 22. Februar an sechs Terminen jeweils donnerstags von 19 bis 20 Uhr vor dem heimischen Laptop. Nichtmitglieder zahlen 30 Euro.

Kieser-Training Harburg: gesundheitsorientiertes Krafttraining

Die Marke Kieser steht seit 50 Jahren für gesundheitsorientiertes Krafttraining – mit ganzheitlichem Ansatz versucht das Unternehmen in erster Linie für starke Rücken seiner Kundinnen und Kunden zu sorgen. Seit Jahren gibt es direkt am Bahnhof Harburg (Hannoversche Straße 83, 21079 Hamburg) ein Trainingsstudio. „Egal, ob Sie sich für den Arbeitsalltag und dessen Auswirkungen auf Ihren Rücken wappnen, Muskeln für Ihren Sport aufbauen oder einfach fit, trainiert und schön aussehen wollen“, heißt es auf der Homepage. Die Einrichtung versteht sich nicht als klassisches Fitnessstudio, sie konzentriert sich auf das Wesentliche.

Rückentraining auf einer Bank vor einem Spiegel.

Foto: Klaus Rose / picture-alliance/ dpa

Entscheiden sich Interessierte nach dem unverbindlichen Einführungstraining für die Mitgliedschaft, erhalten Sie Rückenanalyse, computergestütztes Rückentraining, medizinische Trainingsberatung, regelmäßige Erfolgskontrollen und Körpermessungen von Muskel- und Fettanteil. Der Beitrag beträgt 69 Euro pro Monat bei zwei Jahren Laufzeit. Bei Vertragsabschluss fallen Kosten von 149 Euro für die ausführliche Einführung ins Training an. Bis zum 31. Januar 2024 läuft eine Aktion, bei der Kieser 100 Euro Startrabatt gewährt. Weitere Informationen unter www.kieser.de/studios/hamburg-harburg.