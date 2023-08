Um dem Teufelskreis aus Diäten und Jojo-Effekt zu entkommen, führte Güldane Altekrügers Weg zum gesünderen Selbst über eine Abnehm-Community für Ernährungsumstellung und schließlich zurück in die eigene Versuchs­küche. In ihrer Wölkchenbäckerei bastelte mit kohlenhydratreduzierten Rezepten an Ihrer neuen Freiheit.

Ihr Tipp: Die Verwendung von Magerquark, Dinkelmehl, Möhren und zuckerfreier Vollmilchschokolade ermöglicht es, den süßen Gaumen zu befriedigen, ohne die Blutzuckerspiegel stark zu beeinflussen.

„Schoko auf Schoko“-Tarte mit leichter Ganache

Zutaten für ca. 12 Stücke

40 g Butter

100 g Möhren

350 g Magerquark

2 Eier (Größe M)

100 ml Milch

100 g Dinkelmehl (Type 1050)

100 g Hafermehl

1 Päckchen Backpulver

190 g Erythrit mit Stevia

40 g + 3 EL + 1 TL Kakaopulver

½ TL gemahlene Vanille

100 g Schlagsahne

1 Päckchen Sahnefestiger

20 g zuckerfreie Vollmilchschokolade

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Für den Boden Butter schmelzen, abkühlen lassen. Möhren schälen, waschen und fein raspeln. 200 g Quark, Eier, flüssige Butter und Milch verrühren. Beide Mehlsorten, Backpulver, 150 g Ery­thrit mit Stevia, 40 g Kakao und Vanille mischen, zur Quarkmasse geben und ca. 2 Minuten verrühren. Möhren kurz unterheben.

2 Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform (26 cm ⌀) füllen, glatt streichen und im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. Aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

3 Für die Schokocreme Sahne, 40 g Erythrit mit Stevia und Sahnefestiger steif schlagen. 150 g Quark und 3 EL Kakao unterrühren. Wolkig auf den Tarteboden streichen. Bis zum Servieren kalt stellen. Schokolade fein reiben, mit 1 TL Kakao zum Verzieren über die Tarte streuen.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 11 g E, 10 g F, 37 g KH (davon 4 g Zucker*), 255 kcal

*einige Zutaten enthalten von Natur aus Zucker

Auf den Geschmack gekommen? Hier sind noch mehr Rezepte aus Güldanes Wölkchenbäckerei:

Feel (Sugar-)Free!/ Dinkelciabatta mit Walnüssen Foto: Eat Club

Naked Cake mit Sommerbeeren Foto: Eat Club

Zweierlei Knusperpizzette Foto: Eat Club

Saftiger Grießkuchen mit Nektarine Foto: Eat Club

Apfel-Haselnuss-Schnitten mit Vollkornmehl Foto: Eat Club

„Schoko auf Schoko“-Tarte mit leichter Ganache Foto: Eat Club

Kokos-Kürbis-Streifen mit Quarkfrosting Foto: Eat Club