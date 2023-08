Feel (Sugar-)Free!

Mit Rezepten für Genuss ohne Reue aus Ihrer Wölkchenbäckerei…

Ernährungsbedingte Krankheiten, Unverträglichkeiten, Übergewicht – bevor wir anfangen, uns mit dem eigenen Essverhalten und ­Lebensmittelkonsum auseinanderzusetzen, ist häufig entweder ein ausgewachsenes Problem oder der Wunsch, ebendiesem vorzubeugen, der Auslöser.

So auch bei Güldane Altekrüger: Um dem Teufelskreis aus Diäten und Jojo-Effekt zu entkommen, führte ihr Weg zum gesünderen Selbst über eine Abnehm-Community für Ernährungsumstellung und schließlich zurück in die eigene Versuchs­küche. Ihr Credo: Langfristiger Erfolg ist nur ohne Verzicht möglich – das muss zusammengehen. Wer sich nämlich mit eisernem Willen jeden Genuss verbiete, könne früher oder später nur verlieren – neben dem selbst auferlegten Kampf auch den Spaß am Essen.

So lernte sie viel über Nahrungsmittel, wie sie sich zusammensetzen, was sie bewirken – und tüftelte an figurfreundlichen Alternativen für ihre am allerheißesten geliebten Leibspeisen.

Leichter und kalorienärmer sollten sie sein, dabei nachhaltig sättigend und nahrhaft, aber nicht minder lecker. Statt schneller Kohlenhydrate aus Zucker und Weißmehl finden sich in den Rezepten ihrer Wölkchenbäckerei deshalb vor allem blutzuckerfreundliche, vollwertige Zutaten: reich an sättigenden Proteinen, komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen und vielen anderen wertvollen Nährstoffen.

Es geht ihr also nicht darum, allein Zucker oder Getreide generell zu meiden. Es geht vielmehr um einen bewussteren Umgang mit bestimmten Lebensmitteln, um die Unterscheidung verschiedener Qualitäten und darum, mit Neugier und Freude am gesunden Essen zu experimentieren und es für sich zu optimieren – diesmal bei uns im Eat Club, mit den allerköstlichsten Ergebnissen.

„Es muss ohne Verzicht gehen – wer sich den Genuss ­verbietet, verliert die Freude!“

Deftiger Denkanstoß

Herzhaftes ist ohnehin „von Natur aus“ zuckerarm? Sollte man meinen. Doch gerade in Fertigprodukten zum Aufbacken oder von der SB-Theke werden häufig besonders kostengünstige Mehle verarbeitet, die mit Zucker fast auf einer Stufe stehen. Unser Körper macht da tatsächlich kaum einen Unterschied: Der Blutzucker steigt rasant an, viel Insulin wird ausgeschüttet, und die nächste Hungerattacke, gerade auf Süßes, ist nach kurzer Zeit unweigerlich die Folge.

Sättigende Vielfachzucker, Ballaststoffe, Proteine oder gesunde Mineralien sucht man in diesen Backwaren dagegen vergeblich. Aber deswegen auf Brot und Pizza verzichten? Für Güldane und Genießer wie uns ist das keine Option. Deshalb haben wir mit ihr neben Kuchen auch herzhafte Rezepte gebacken, die mit einer Ernährungsumstellung vereinbar sind und mit denen Sie sich trotz maßvolleren Umgangs mit Zucker niemals außen vor fühlen müssen.

Sie werden sehen: Vollwertige Alternativen sind in der eigenen Küche schnell und unkompliziert selbst gemacht und können ebenso gut auf Vorrat eingefroren und bei ­Bedarf aufgetaut werden, wie ihre industriellen Pendants – und das mit bestem Gewissen.

Was aus Eigeninteresse entstand, ist heute ein ganzer Wölkchenkosmos: fünf Backbücher, Workshops und eigene Backmischungen, und auf ihrem Blog und Youtube-Kanal veröffentlicht Dana Rezepte, Tipps und Tricks zum Thema „­Zuckerfrei“. Mehr Infos unter woelkchenbaeckerei.de

Blutzuckerbalancierende Rezepte aus Güldanes Wölkchenbäckerei:

Ganz sicher vollwertige Alternativen und unkompliziert selbst gemacht: Das Dinkelciabatta mit Walnüssen. Es lässt sich auch hervorragend einfrieren und für späteren Bedarf wieder auftauen.

Dinkelciabatta mit Walnüssen

Für ca. 12 Scheiben:

300 g Magerquark

1 Ei (Größe M)

120 g Dinkelvollkornmehl

120 g + etwas Dinkelmehl (Type 630)

1 Päckchen Backpulver

1 gestrichener TL Salz

60 g Walnusskerne

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). Quark und Ei verrühren. Vollkorn- und 120 g Dinkelmehl (Type 630) mit Backpulver und Salz mischen, zur Quarkmasse geben und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Nüsse grob hacken und kurz unterkneten.

2 Teig auf bemehlter Arbeitsfläche zu einem ovalen Laib (ca. 25 cm lang) formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im heißen Ofen ca. 50 Minuten backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Scheibe ca. 7 g E, 4 g F, 15 g KH (davon 2 g Zucker*), 130 kcal

Kleiner Trick, großer Effekt!

1 Das Backpapier unter fließendem Wasser anfeuchten.

2 Gut ausdrücken und dann in die Springform legen.

3 Papier glatt aus­streichen und in die Ecken drücken.

