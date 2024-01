Hamburg. XL-Wasserpark, Eis-Arena und acht Stadtteile: Gianni Rotondo von Royal Caribbean erklärt, was die „Icon of the Seas“ einzigartig macht.

Dieses Schiff sprengt alle bereits bekannten Dimensionen: Die „Icon of the Seas“ feiert am 27. Januar 2024 offiziell Premiere. Nur vier Tage, nachdem das größte neue Kreuzfahrtschiff der Welt der US-amerikanischen Reederei Royal Caribbean von Top-Fußballer Lionel Messi im Hafen von Miami getauft wurde, legt der XXL-Dampfer für seine erste einwöchige Reise in die Karibik ab.

Die „Icon of the Seas“ startet am 27. Januar 2024 von Miami (Florida) ihre erste Karibik-Reise © Royal Caribbean | We Fly Aerial Media

Doch was macht die „Icon of the Seas“ eigentlich rekordverdächtig? Wie sieht die größte Kabine des Luxusliners aus? Wie trägt das Kreuzfahrtschiff zum Thema Nachhaltigkeit bei? Und wie reagiert die Reederei auf die starken Reaktionen, die der Meeresgigant bereits vorab im Netz ausgelöst hat? Die Antworten gibt Gianni Rotondo, Associate Vice President, EMEA International Representatives von Royal Caribbean im Exklusiv-Interview mit dem „Hamburger Abendblatt“.

Hamburger Abendblatt: Welche Details machen die „Icon of the Seas“ einzigartig?

Gianni Rotondo: Von „Crown‘s Edge“, einem Skywalk und einem Hochseilgarten in 47 Metern über dem Meeresspiegel, bis hin zum ersten schwebenden Infinity-Pool auf See, dem „Hideaway Pool“, von dem aus man die besten Aussichten auf die kultigen Sonnenuntergänge in der Karibik hat, gibt es an Bord eine Fülle von Aktivitäten, die es so noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff von Royal Caribbean gab.

Gianni Rotondo, Associate Vice President, EMEA International Representatives, Royal Caribbean International. © sbw-photo | Simon Brooke-Webb

Inwiefern wird der Begriff „Dining“ neu definiert?

Die Gäste haben die Wahl zwischen mehr als 20 neuen und unverwechselbaren Speisemöglichkeiten, die eine Kombination aus gehobenen Erlebnissen, Schnellimbissen und Lokalen für Familien mit Kindern bieten. Von Restaurants bis hin zu „Walk-Through“-Fenstern bietet diese einzigartige Kombination Optionen für jeden Anlass und jede Stimmung. Es gibt neue Lokale wie den „Empire Supper Club“, ein gehobenes Acht-Gänge-Erlebnis, den „AquaDome Market“, die erste Food Hall von Royal Caribbean, und „Izumi in the Park“, ein ganztägig geöffnetes Fenster mit frischem Sushi und mehr. Die neuen Angebote ergänzen die beliebten Restaurants an Bord, die von italienisch bis japanisch und mexikanisch reichen.

Was macht den Wasserpark rekordverdächtig?

In der „Neighborhood Thrill Island“ befindet sich Category 6, der größte Wasserpark auf einem Kreuzfahrtschiff. Er bietet 6 rekordverdächtige und adrenalingeladene Wasserrutschen, darunter die erste Familien-Floßrutsche auf See, die erste offene Freifallrutsche auf See und die höchste Fallrutsche auf See. Category 6 umfasst 1.580 Quadratmeter und die sechs Wasserrutschen messen insgesamt eine Länge von 612 Metern.

Es soll erstmals ein Stadthaus als Unterkunftsart geben. Welche besonderen Eigenschaften hat es?

Das „Ultimate Family Townhouse“ ist eine ganz neue Art von Unterkunft auf einem Kreuzfahrtschiff: Ein dreistöckiges, abenteuerliches Stadthaus für acht Personen mit einer Rutsche, einem Kinoraum, Karaoke, Tischtennis und sogar einer privaten Terrasse mit eigenem Eingang zum Surfside-Viertel.

Das gab es noch nie: Das „Ultimate Family Townhouse“ erstreckt sich über drei Stockwerke und ist für bis zu acht Personen ausgelegt. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Die „Icon of the Seas“ bricht mit ihrer Größe Rekorde. Wie ist das Schiff auf einen Notfall vorbereitet?

Bei Royal Caribbean verfügen wir über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Familienurlauben, die den Gästen ein sicheres Erlebnis bieten. Die Icon wurde nach den höchsten Sicherheitsstandards gebaut und wurde strengen Tests unterzogen, um dies zu gewährleisten.

Der CO2-Ausstoß von Kreuzfahrtschiffen ist hoch. Inwieweit trägt die „Icon“ zum Thema Nachhaltigkeit bei?

Die Icon wurde entwickelt, um Innovationen in drei Schlüsselbereichen der Nachhaltigkeit zu beschleunigen: Energie, Abfall und Wasser. Als erstes Schiff von Royal Caribbean, das mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird, ist die Icon ein Meilenstein bei unserem Übergang zu alternativen Energiequellen. Die Abwärme der Motoren werden wir beispielsweise zur Erzeugung von Strom und Trinkwasser sowie bei anderem Wärme- und Dampfbedarf an Bord nutzen. Die Icon ist mit einem AWP (Advanced Wastewater Purification System) ausgestattet, das alle Abwässer an Bord, einschließlich der Waschbecken, Toiletten, Duschen und Küchen, aufbereitet. Mit den neuesten Systemen auf den Schiffen von Royal Caribbean wird die Icon mehr als 93 Prozent ihres Frischwassers für die Freizeitgestaltung durch Umkehrosmoseanlagen oder Flash-Verdampfer erzeugen. Außerdem führt Icon ein neuartiges Abfallmanagementsystem ein, das Abfälle an Bord in Energie umwandelt. Dieses neue System, bekannt als MAPs (Mikrowellenunterstützte Pyrolyse) ermöglicht es uns, Deponieabfälle in Energie umzuwandeln, die direkt vom Schiff genutzt wird, wodurch der Energieverbrauch sinkt.

Der große Wasserpark sorgt mit gleich sechs großen Rutschen, darunter auch Floßrutschen für bis zu vier Personen, für Familienspaß an Bord. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Im Netz sind unterschiedliche Meinungen zur „Icon of the Seas“ zu finden. Vor allem Größe und Klimaaspekte waren Thema. Wie erklären Sie sich die starken Reaktionen, die die Bilder des Kreuzfahrtschiffes hervorgerufen haben?

Wie alles, was neu und innovativ ist, hat auch die Icon eine Menge Diskussionen ausgelöst. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Gäste, sobald sie an Bord sind, ein unglaubliches Erlebnis haben werden, das sie mit ihren Lieben teilen wollen.

Details und Daten der „Icon of the Seas“

Länge: 365 Meter

Breite: 65 Meter

Tonnage: 250.800 Tonnen

Anzahl der Decks: 20

Anzahl der Passagiere (Maximalbelegung): 7600, 5610 bei Doppelbelegung

Anzahl Besatzungsmitglieder: 2350

Anzahl Kabinen: 2805

Anzahl Kabinenkategorien: 28

Größte Kabine: Ultimate Family Townhouse (164 m2)

Bauwerft: Meyer Turku Werft (Finnland)

Baukosten: ca. 1,8 Millionen Euro (2 Mrd. US-$ laut „CBS News“)

Geschwindigkeit: 22 Knoten

Antrieb: Flüssiggas

Flagge: Bahamas

Bordsprache: Englisch

Aufteilung an Bord: 8 Themenwelten (genannt „Neighborhoods“, zu Deutsch „Nachbarschaften“)

Aktivitäten/Fitness/Wellness: Wasserpark mit sechs großen Wasserrutschen, Surf-Simulator, Skywalk, AquaDome, Kletterpark, Eis-Arena, Aquapark für Kinder, Karussel, Escape Room, Casino, Fitness-Center, Sportplatz, Jogging-Parcours, Sauna, Spa- und Wellnessbereich, Beautysalon, Massage, Friseur, Solarium

Anzahl der Swimmingpool(s): 7

Anzahl der Bars und Lounges: 20

Anzahl der Restaurants: 20

Sieben Pools, sechs spektakuläre Wasserrutschen, Surf-Simulator: Die „Icon of the Seas“ gilt als größter schwimmender Freizeitpark der Welt. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

