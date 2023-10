Reisen Flusskreuzfahrt: In elf Tagen von Hamburg zum Riesengebirge

Heiko Buhr, Betreiber der Bergedorfer Schifffahrtslinie, und seine Frau Mareijke an Deck der „Serrahn Queen“.

Bergedorfer Schifffahrtslinie bietet 2024 neue Flussreise an. Reederei hat sich verkleinert. Was an Bord der Schiffe nun anders läuft.