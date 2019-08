E-Zigaretten: US-Behörde untersucht mögliche Lungenkrankheit

Atlanta.. Husten, Müdigkeit und Schmerzen in der Brust: Darüber berichten in den USA immer mehr Raucher nach dem Konsum von E-Zigaretten. Die Behörde „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) hat deshalb eine Untersuchung eingeleitet. Im Zentrum steht die Frage: Sind die E-Zigaretten wirklich Schuld an den Problemen der Raucher?

Laut einer Mitteilung der CDC sind zwischen Ende Juni und Mitte August 94 Fälle registriert wurden, in denen Patienten vor allem über Lungenbeschwerden geklagt hatten. Die CDC, die dem US-Gesundheitsministerium unterstellt sind, untersuchen diese Fälle nun im Detail.

E-Zigaretten-Raucher klagen über Atemnot und Husten

Alleine im US-Bundesstaat Wisconsin seien 30 Personen bekannt, die über Beschwerden geklagt haben, die im Zusammenhang mit dem Rauchen von E-Zigaretten stehen, das auf Englisch „Vaping“ (Verdampfen) genannt wird.

Die Gesundheitsbehörden des Staates Wisconsin veröffentlichten zu den Fällen eine Meldung, die auch auf die konkreten Beschwerden eingeht. So werden folgende Symptome genannt:

Atemnot

Müdigkeit

Schmerzen in der Brust

Husten

Gewichtsverlust

Die Patienten haben nach Angaben des Staates Wisconsin Nikotin, THC, Cannabinoide und Kombinationen dieser Substanzen über die E-Zigaretten und Vaporisatoren konsumiert.

Viele Forscher warnen vor E-Zigaretten

Offen ist, in welchen Mengen die jeweiligen Substanzen konsumiert wurden. In den USA gelten teils andere Bestimmungen für die Substanzen wie auch für die Geräte. Viele Forscher sehen den Boom der E-Zigaretten skeptisch. Vor allem Krebsforscher mahnen zur Vorsicht.

Immer wieder ist es in den vergangenen Monaten zu Verletzungen durch E-Zigaretten gekommen – allerdings nicht nur durch die Substanzen, sondern durch die Geräte. So explodierte in den USA eine E-Zigarette und zertrümmerte den Kiefer eines 17-Jährigen.

Eine Untersuchung des vergangenen Jahres zeigt, dass Jugendliche weniger Zigarette rauchen, aber öfter Shisha. (ac)

Quelle: Mitteilung der CDC zu möglichen Krankheitsfällen durch E-Zigaretten