Berlin. Israel hat dem Iran mit einem Vergeltungsschlag gedroht. Nun läuft die Krisendiplomatie an. Außenministerin Baerbock reist nach Israel.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach dem iranischen Angriff auf Israel nach eigenen Angaben noch am Dienstag erneut dorthin. „Wir werden darüber sprechen, wie eine weitere Eskalation mit Zug um Zug mehr Gewalt verhindert werden kann“, sagte Baerbock am Dienstag.

Lesen Sie auch: Warum die Solidarität mit Israel deutsche „Staatsräson“ ist

Zuvor hatte sich die Grünen-Politikerin mit ihrem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi in Berlin getroffen. Vor Journalisten kündigte Baerbock zudem an, sich für eine deutliche Ausweitung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen einzusetzen.

Lesen Sie auch: Folgt auf den Angriff Israels Gegenschlag? Vier Szenarien

AFP/fmg