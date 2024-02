Berlin. Die „Hessen“ hatte offenbar Feindkontakt im Roten Meer. Zwei Ziele sollen nach Informationen der dpa erfolgreich bekämpft worden sein.

Die im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen eingesetzte Fregatte „Hessen“ hat den ersten Angriff der aus dem Jemen agierenden Huthi-Miliz abgewehrt. Das an der EU-Militärmission „Aspides“ beteiligte Schiff hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend zwei feindliche Flugziele erfolgreich bekämpft. Es war der erste scharfe Waffeneinsatz der Deutschen Marine in dem am Freitag begonnenen Einsatz.

Die „Hessen“ war erst vergangene Woche von Kreta zu ihrem Einsatz ins Rote Meer aufgebrochen, der von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) als

der schwierigste Einsatz der deutschen Marine seit Jahrzehnten Verteidigungsminister Boris Pistorius (l) an Bord der Fregatte «Hessen» vor der Küste Kretas. © Michael Fischer/dpa Es ist der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr, den Boris Pistorius als Verteidigungsminister zu verantworten hat. © Tobias Hase/dpa 1 / 2

beschrieben worden war. 240 Soldatinnen und Soldaten der Marine verrichten an Bord des 143 Meter langen Schiffes ihren Dienst.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:Bundeswehr mit Kriegsschiff im Roten Meer – Was kann die „Hessen“?

Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz will mit dem Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Der israelische Militäreinsatz ist eine Reaktion auf den Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober.

Huthis bedrohen den Welthandel

Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit. Wegen der Angriffe der vom Iran hochgerüsteten Huthi meiden große Reedereien zunehmend die kürzeste See-Verbindung zwischen Asien und Europa - mit erheblichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Das 143 Meter lange Schiff wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. © Hauke-Christian Dittrich/dpa | Unbekannt

Am Freitag hatte der Bundestag der deutschen Beteiligung an der EU-Mission „Aspides“ zugestimmt. Die „Hessen“ war vorher von Wilhelmshaven aus Richtung in Einsatzgebiet gestartet mit dem Ziel, sofort nach dem Bundestagsbeschluss mit der Erfüllung des Auftrags beginnen zu können. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte gesagt, der Einsatz leisteten einen Beitrag zur Stabilisierung der Region.

In der vergangenen Woche hatte die Huthi-Miliz erklärt, Angriffe auf Handelsschiffe vor der Küste des Landes ausweiten zu wollen. Man setze auf Eskalation als Antwort auf die Eskalation Israels im Gazastreifen, sagte der Anführer der Gruppe, Abdel-Malik al-Huthi, in einer Fernsehansprache. Bislang seien 48 Schiffe angegriffen worden. Zudem kündigte er den Einsatz von Unterwasser-Waffen an.

Neben der EU-Mission, laufen in der Region weiter Einsätze zu Abwehr der Angriffe, unter anderem der USA und Großbritanniens. (pcl/dpa)