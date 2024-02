Kiew. Ein russischer Pilot fliegt in die Ukraine und läuft über. Für diesen Verrat hat er jetzt offenbar mit seinem Leben bezahlt.

Er ist zur Ukraine übergelaufen – jetzt ist er tot. Der russische Hubschrauber-Pilot Maxim Kusminow ist nach Angaben aus Kiew gestorben. „Wir können diese Tatsache bestätigen“, sagte am Montag der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nähere Angaben zu den Todesumständen machte er nicht.

Medienberichten zufolge wurde die Leiche in Spanien gefunden. „Er hat seine Ex zu sich geholt und wurde erschossen aufgefunden“, schrieb das Internetportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Geheimdienstquellen. Fünf Kugeln seien in Kusminows Körper gefunden worden. Eine Bestätigung spanischer Behörden lag nicht vor.

Lesen Sie auch: Das Geheimnis um Putins Familie

Der Pilot war im August 2023 aus Russland mit einem vollausgestatteten Mi-8-Armeehubschrauber in die Ukraine geflogen. Nach der Landung auf einem ukrainischen Militärflugplatz wurden die beiden anderen Besatzungsmitglieder nach ukrainischen Angaben auf der Flucht erschossen. Der Russe hatte von Kiew umgerechnet über 460.000 Euro für die Tat erhalten. Das Staatsfernsehen in Moskau berichtete im Herbst, der russische Geheimdienst habe den Auftrag zur Tötung des als Vaterlandsverräters geltenden Mannes erhalten.

Russischer Überläufer lebte mithilfe der Ukraine in Spanien

Zuletzt soll Kusminow unter neuem Namen in Spanien gelebt haben. Möglich gemacht hat das offensichtlich die Ukraine – mithilfe von Sicherheitsgarantien und Geldspenden.

Die . Kiew hatte im April 2022 Belohnungen für an die Ukraine übergebenes funktionsfähiges russisches Kriegsgerät festgelegt. Als Höchstprämie für ein Kampfflugzeug verspricht der ukrainische Staat russischen Überläufern umgerechnet über 920 000 Euro. (dpa/fmg)