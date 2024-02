Berlin/Biberach. Wegen Demos von Bauern wird der politische Aschermittwoch der Grünen in Schwaben abgesagt. Die Polizei setzt Pfefferspray ein.

Es hatte ein Schaulaufen der grünen Parteiprominenz werden sollen, aus dem Land genauso wie aus Berlin: Parteichefin Ricarda Lang, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir – alle hatten sie sich angekündigt für den politischen Aschermittwoch der Grünen im schwäbischen Biberach. Doch zum Reden kamen sie nicht. Der politische Aschermittwoch der Grünen im schwäbischen Biberach wurde vor Beginn der Veranstaltung abgesagt.

Der Grund war die aufgeheizte Stimmung vor Ort: Vor allem Landwirte hatten gegen die Partei demonstriert, laut Polizei zum Teil aggressiv. Berichten zufolge soll an einem Fahrzeug aus dem Begleittross von Özdemir die Scheibe eingeschlagen worden sein. „Die, die da jetzt über die Stränge geschlagen haben, das ist nicht die deutsche Landwirtschaft“, sagte der Grünen-Politiker. „Das waren Einzelne, die sich da so benommen haben.“ Die Demonstrantinnen und Demonstranten hätten der Landwirtschaft und den Anliegen der Landwirtschaft so keinen Gefallen getan.

Schon im Laufe der frühen Morgenstunden war es nach Aussage eines Sprechers der Polizei Ulm zu Protestaktionen gekommen, Straßenblockaden hinderten Besucher der Aschermittwochs-Veranstaltung an der Anreise. Anfahrtswege in und um Biberach seien blockiert gewesen.

Biberach: Polizisten verletzt, ein Polizeifahrzeug beschädigt

Am Morgen und Vormittag sei es auch zu „aggressivem“ Verhalten gekommen, sagte Polizeisprecher Sven Vrancken. Gegenstände seien auf Polizisten und Polizeifahrzeuge geworfen worden, die Polizei setzte demnach Pfefferspray und Schlagstock ein. Mehrere Polizeibeamte seien leicht verletzt worden, ein Polizeifahrzeug beschädigt.

Aggressiver Protest: Polizisten setzten in Biberach Schlagstock und Pfefferspray ein. © DPA Images | Silas Stein

Vor der Halle hatten sich am Vormittag dann laut Polizei „mehrere hundert Personen“ versammelt. Ein Video der „Schwäbischen Zeitung“ zeigt brennende Strohballen auf der Straße. Polizei und Veranstalter seien übereingekommen, dass man Bedenken hat, ob diese Veranstaltung „gefahrlos“ stattfinden könne, sagte Vrancken. Während seines Statements war im Hintergrund Hupen zu hören, viele Protestierende waren weiterhin vor Ort.

Gewalttätige Proteste: Landesbauernverband rief nicht dazu auf

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) kritisierte die Proteste scharf. „Wer glaubt, mit gewaltvollen Aktionen seine politischen Ziele zu erreichen, wird dabei nicht nur scheitern, sondern hat den Boden unseres demokratischen Gemeinwesens längst verlassen. Für diese Art Protest darf es keine Toleranz geben, dafür aber rechtsstaatliche Konsequenzen“, schrieb er auf X (ehemals Twitter). Eine politische Veranstaltung einer Partei, die den Ministerpräsidenten und einen Bundesminister stellt, könne nicht stattfinden, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. „Wo soll das eigentlich enden?“

Wer hinter den Aktionen stand, war zunächst nicht klar. Der Landesbauernverband in Baden-Württemberg hatte nach eigener Auskunft nicht zu den Protesten aufgerufen oder diese im Vorfeld unterstützt.