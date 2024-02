Odessa/Orichiw. Die Ukraine braucht eine halbe Million neue Soldaten. Rekrutierer durchkämmen die Städte. Viele halten nur kurz an der Front durch.

Der junge Mann sitzt zusammengesunken im Sessel, seine Kieferknochen mahlen, er windet sich. Sergej schämt sich, das gibt er offen zu. Er hat einen weiß-grauen Kapuzenpulli an und eine dunkle Jogginghose, aber eigentlich müsste er eine olivgrüne Uniform tragen. Sergej ist einberufen worden. Er weiß, er wird gebraucht, um sein Land zu verteidigen. Aber er ist nicht zu dem Rekrutierungsbüro gegangen, zu dem er einbestellt worden ist, weil er sich vor dem fürchtet, was ihn in der ukrainischen Armeeund an der Front erwarten könnte. „Ich fühle mich nicht gut dabei. Aber ich kann nicht.“