Berlin. Der Ukraine geht die Munition aus, das US-Hilfspaket kommt nicht, Russland rückt vor. Ein Militärexperte sagt, was nun passieren muss.

Er zählt zu den bekanntesten Militärexperten in Deutschland: Carlo Masala. Der 55-Jährige lehrt Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Er beantwortet unserer Redaktion jede Woche die wichtigsten Fragen rund um die beiden Konflikte in der Ukraine und Israel.