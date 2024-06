Berlin. Frankreichs Plan, Soldaten in der Ukraine auszubilden, wirft Fragen auf. Was macht Putin? Gerüchte über ein Macron-Coup zum „D-Day“.

Olexander Syrskyj hätte sich beinahe verplappert. Der ukrainische Oberbefehlshaber erweckte schon Ende Mai den Eindruck, dass seine Soldaten bald im eigenen Land von westlichen Ausbildern trainiert werden sollen: von Franzosen. Das ist der Plan. Wie die „Le Monde“ berichtet, will Präsident Emmanuel Macron einen Alleingang vermeiden. Er sucht Partner, eine Koalition der Willigen.

Es wäre die nächste rote Linie, die im Ukraine-Krieg übertreten wird. Zuletzt hatten die USA, aber auch Deutschland eingewilligt, dass ihre Waffen unter bestimmten Bedingungen gegen militärische Ziele in Russland eingesetzt werden, also abseits der Front.

In Deutschland beteuerte Kanzler Olaf Scholz (SPD), „in der Sache sind wir sicher, dass es nicht zu einer Eskalation beiträgt“. Aber eine neue Qualität wäre es, wenn nicht Waffen, sondern ausländische Militärausbilder in der Ukraine zur Zielscheibe werden.

Russland: Kein Ausbilder ist immun

Genau das drohte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag an. Kein Ausbilder genieße Immunität, so Peskow. „Es spielt keine Rolle, ob sie Franzosen sind oder nicht.“ Im Klartext: Wir schießen auf alle, wir machen keinen Unterschied in der Ukraine.

Genau dieses Risiko hat US-Präsident Joe Biden bisher stets gescheut. Dabei hat seine Regierung laut „New York Times“ durchaus erwogen, Militärausbilder in die Ukraine zu entsenden. Nur stelle sich die Frage, so die Zeitung, wie die Reaktion der USA ausfiele, wenn sie angegriffen würden.

Vorteilhaft für Ukrainer, riskant für ihre Unterstützer

Peskow ließ sich auf die Gedankenspiele ein, weil es auch in Moskau für möglich gehalten wird, dass Macron den Plan womöglich an diesem Donnerstag verkünden wird: am 6. Juni. Das ist nicht irgendein Datum. Es ist der „D-Day“, der Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie 1944.

Früher haben die Franzosen zur Zeremonie auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeladen. Diesmal nicht. Zum 80. Jahrestag wird aber ein anderer Präsident in Frankreich erwartet: Wolodymyr Selenskyj.

Frankreichs Beitrag als Waffenlieferant war bisher bescheiden. Kein Vergleich mit Deutschland, Großbritannien oder gar den USA. Aber die Entsendung von Militärausbildern wäre ein starkes Signal und ganz nach dem Geschmack des Gastes aus Kiew.

Auch die USA spielten den Plan durch

Selenskyjs ganzes Streben seit Kriegsausbruch besteht nicht zuletzt darin, die westlichen Partner und Bündnisse möglichst in den Konflikt zu verwickeln. Je stärker, desto besser. Aber es geht nicht nur um Symbolik. Der militärische Mehrwert ist offensichtlich:

Die Kommandeure an der Front würden um diese Aufgabe entlastet.

an der Front würden um diese Aufgabe entlastet. Hunderte ukrainischer Soldaten müssten nicht kreuz und quer durch Europa reisen.

müssten nicht kreuz und quer durch Europa reisen. Je näher an Front ausgebildet, desto schneller und flexibler können Verbände mit neuen Soldaten verstärkt werden.

Bisher werden sie vielfach auch in Großbritannien und vor allem in Deutschland ausgebildet; sei es von der Bundeswehr, sei es von den Amerikanern. Hinter vorgehaltener Hand klagten die Ukrainer in der Vergangenheit darüber, dass die Ausbildung praxisfern sei.

Wenn nicht die Soldaten zu den Trainern kommen, sondern umgekehrt, würden die Ausbilder vermutlich im Westen der Ukraine stationiert, wahrscheinlich in der Nähe von Lemberg, wie die „New York Times“ spekulierte. Das ist weit weg von der Front im Osten, aber sehr wohl im Radius russischer Raketen. Darob würden sich zwei Risiken ergeben. Erstens: Die Lager geraten unter Beschuss. Zweitens: Mehr „Irrläufer“ würden in Polen einschlagen. Beides könnte heftige Gegenreaktionen auslösen.

Schon jetzt sind viele Experten in der Ukraine

Kenner wissen, dass sich bereits bisher viele ausländische Berater in der Ukraine aufhalten. In einem abgehörten Telefonat sprach der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, einmal von den vielen Leuten in der Ukraine „mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten“.

Aus den sogenannten Pentagon-Leaks erfuhr die Öffentlichkeit, dass sich 97 Mitglieder von Spezialeinheiten aus Nato-Ländern in der Ukraine aufhalten würden: Berater, Trainer, Rüstungsexperten (teils von der Industrie), dazu Spezialisten (im Sanitätsdienst, aber auch bei der Bedienung von Raketen) und nicht zuletzt Schutzpersonal für die Botschaften. Ihre Zahl dürfte in den vergangenen Monaten eher gestiegen sein.

Ende letzten Jahres hatten die USA ganz offiziell ihren Top-General Antonio Aguto in die Ukraine geschickt. Bis dahin hatte er die Unterstützung der Ukraine auf einer Militärbasis in Deutschland organisiert. Es macht allerdings einen Unterschied, ob jemand punktuell oder dauerhaft vor Ort ist, ob einzelne Berater sich dort aufhalten oder die gesamte Ausbildung aufgezogen wird. Die Amerikaner spielten den Plan mit Ausbildern in der Ukraine durch. Ist die Umsetzung nur eine Frage der Zeit, der Opportunität?

Von französischer Seite gab es keine Stellungnahme zu den Gerüchten. Auf X bestätigten die Ukrainer aber sehr wohl Gespräche „mit Frankreich und anderen Ländern.“ „Le Monde“ will erfahren haben, dass zunächst Spezialisten den Ausbildungsbedarf ermitteln sollen. Danach könnte dann die eigentliche Mission mit einigen hundert Soldaten starten.

D-Day als Rahmen für Macrons Ankündigung?

Neben den Amerikanern prüfen angeblich auch Nato-Partner wie Kanada, Polen, Großbritannien, mehrere baltische Staaten und die Skandinavier Macrons Mission. Je mehr Staaten mitmachen, desto geringer das Alleinrisiko Frankreichs und desto höher das Prestige für Macron, der sich gern mit unkonventionellen Vorstößen profiliert.

Als er Ende Februar nach einem Treffen mit mehr als zwanzig Staats- und Regierungschefs die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschloss, provozierte er einen Aufschrei. Das muss sich nicht wiederholen – nicht am D-Day.

