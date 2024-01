Schäuble: Beerdigung heute im TV? So läuft die Trauerfeier ab

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird am Freitag in Offenburg beigesetzt. Wie genau läuft die Trauerfeier ab?

Wolfgang Schäuble (CDU), ehemaliger Bundestagspräsident, ist am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben.

Beerdigung, Staatsakt Schäuble: So soll die Trauerfeier für den Politiker ablaufen

Berlin.

Wolfgang Schäuble ist am 26. Dezember 2003 gestorben

Nun wird er in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt

Ablauf, TV-Übertragung, Gäste: Das ist über die Beerdigung bekannt

Sein Tod löste in Deutschland Trauer aus, nun wird der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble beigesetzt. Der Trauergottesdienst für den CDU-Politiker findet am Freitagvormittag in der evangelischen Stadtkirche seiner Heimatstadt Offenburg statt. Im Anschluss ist die Beerdigung geplant. Alle wichtigen Informationen zur Zeremonie.

Wie läuft die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble ab?

Der Trauergottesdienst ist für Freitag ab 11 Uhr geplant. Er soll etwa eineinhalb Stunden dauern, die Leitung übernimmt die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll es dabei unter anderem einen Nachruf des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz geben. Reden halten sollen außerdem:

CDU-Landeschef Manuel Hagel

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU)

Schäubles Tochter Christine Strobl

Im Anschluss an die Trauerfeier soll es um 12.30 Uhr ein Großes militärisches Ehrengeleit vor der Kirche geben.

Großes Ehrengeleit für Schäuble: Was ist das?

Mit einem Großen militärischen Ehrengeleit würdigt die Bundeswehr verstorbene Soldatinnen und Soldaten. Anspruch auf ein solches Großes Ehrengeleit haben auch Personen, die keine hochrangigen Bundeswehrsoldaten waren, aber deren „Verdienste eine militärische Würdigung rechtfertigen“. So wurden bereits die verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl und Helmut Schmidt auf diese Weise geehrt.

Für die Zeremonie gibt es festgelegte Regeln. Dazu gehört unter anderem eine bestimmte Fahnen- und Anzugsordnung. Die Würdigung beginnt schon während der Trauerfeier, bei der Stabsoffiziere die Totenwache halten. Nach Abschluss des Trauergottesdienstes marschieren Offiziere des Wachbataillons beim Verteidigungsministerium ein und tragen den Sarg unter musikalischer Begleitung aus der Kirche.

Im letzten Akt wird der Sarg zum bereitstehenden Wagen getragen, begleitet durch die Sargträger und die Totenwache. Zum Abschluss ertönt das „Lied vom guten Kameraden“, das fester Bestandteil des Trauerzeremoniells in deutschen Streitkräften ist.

In Offenburg stehen zahlreichen Kränze für die Beerdigung von Wolfgang Schäuble bereit.

Foto: Philipp von Ditfurth / DPA Images

Wolfgang Schäuble: Wann findet die Beerdigung statt?

Nach der Trauerfeier und den militärischen Ehren ist ein rund halbstündiger öffentlicher Trauerzug zum gut einen Kilometer entfernten Waldbachfriedhof vorgesehen, wo die Beisetzung stattfindet. Bei dieser sollen nur Familie und Ehrengästen anwesend sein.

Lesen Sie auch: Zum Tod von Wolfgang Schäuble – Zu viel für ein ganzes Leben

Wird die Trauerfeier für Wolfgang Schäuble im TV übertragen?

Der Trauergottesdienst ist öffentlich und wird vom SWR übertragen. Ab 10.50 Uhr sendet der TV-Sender ein „SWR Extra“. Im Anschluss läuft ab 13.30 Uhr die Doku „Wolfgang Schäuble – Lebenslänglich Politik“. Beide Formate rund um die Beerdigung von Wolfgang Schäuble werden auch im Livestream des SWR übertragen.

Wolfgang Schäuble saß so lange im Bundestag wie kein anderer. Seine große Zeit begann 1989 als Bundesinnenminister, hier 1989 bei einem CDU-Parteitag. Foto: Harry Melchert / DPA Images

Von 1984 bis 1989 war Schäuble Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes von Helmut Kohl. Foto: via www.imago-images.de / imago images/bonn-sequenz

Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister, und der DDR-Staatsekretär Guenter Krause bei der Unterzeichnung des Einigungsvertrags in Berlin. Schäuble war bei der Wiedervereinigung einer der Verhandlungsführer. Foto: Wolfgang Kumm / picture alliance / dpa

Ein enges Verhältnis verband Wolfgang Schäuble über lange Jahre mit Helmut Kohl. Später wurden beide erbitterte Gegner. Foto: Franz-Peter Tschauner / DPA Images

Am 12. Oktober 1990 wurde Wolfgang Schäuble bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in seinem Wahlkreis in Oppenau/Mittelbaden von einem Attentäter durch zwei Schüsse aus einem Revolver schwer verletzt. Schäuble kämpfte sich zurück ins politische Leben und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Foto: Norbert Försterling / picture-alliance / dpa

Zeitweise war Wolfgang Schäuble Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU Bundestagsfraktion und CDU-Chef. Foto: Torsten Silz / DPA Images

Nachfolgerin Schäubles an der CDU-Spitze wurde Angela Merkel. Foto: Thomas Köhler / DPA Images

Am 22. November 2005 leistete Wolfgang Schäuble vor Bundestagspräsident Norbert Lammert seinen Amtseid als Innenminister. Foto: Peter Kneffel / DPA Images

Das Verhältnis zwischen Schäuble und Merkel war nicht immer störungsfrei. Im Laufe der Jahre wurde Schäuble jedoch zu einem der engsten und wichtigsten Vertrauten der ehemaligen Bundeskanzlerin. Foto: Wolfgang Kumm / DPA Images

Auf der Regierungsbank im Bundestag war Wolfgang Schäuble in verschiedenen Rollen viele Jahre präsent. Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Seine Urlaube verbrachte Schäuble gern mit Ehefrau Ingeborg auf Sylt. Foto: Jens Kalaene / DPA Images

Zwei, die sich nicht so gut verstanden: Wolfgang Schäuble und der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis lieferten sich während der Griechenland-Euro-Krise so manche Verhandlungsschlacht. Foto: Olivier Hoslet / DPA Images

Sein letztes großes Amt als Bundestagspräsident hatte Wolfgang Schäuble bis 2021 inne. Insgesamt war er mehr als 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Gibt es einen Staatsakt für Wolgang Schäuble?

Bereits kurz nach Schäubles Tod hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Gedenken an den früheren Bundesminister einen Staatsakt angeordnet, der vom Bundestag ausgerichtet werden soll. Er soll am 22. Januar im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes stattfinden. Weitere Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt.

Der Bundestag hat außerdem ein Kondolenzbuch für Schäuble ausgelegt. Wie das Parlament mitteilte, ist es bis zum 7. Januar täglich von 10 bis 16 Uhr in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in der Tiergartenstraße in Berlin zugänglich.

Schäuble war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben. Parteiübergreifend würdigten Politiker und Politikerinnen die Leistungen des früheren Ministers, Bundestagspräsidenten und dienstältesten Abgeordneten eines deutschen Parlaments.