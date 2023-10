Sahra Wagenknecht: Warum ihre neue Partei Jobs gefährdet

Berlin. In der Linksfraktion im Bundestag bereiten sie sich auf das Ende vor. 38 Abgeordnete zählt die Fraktion derzeit, 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es. Doch das könnte sich bald ändern – denn wenn Sahra Wagenknecht wie angekündigt eine eigene Partei gründet und gemeinsam mit Mitstreitern die Linksfraktion verlässt, erfüllt die Linke nicht mehr die Bedingungen für eine Fraktion im Bundestag.

Es gilt als sicher, dass Wagenknecht nicht alleine geht

Nach der Geschäftsordnung des Bundestags kann eine Fraktion gebildet werden, wenn es sich um einen Zusammenschluss von mindestens fünf Prozent der Parlamentsmitglieder handelt. Derzeit hat der Bundestag 736 Mitglieder – um eine Fraktion bilden zu können, bedarf es deshalb mindestens 37 Abgeordnete. Schon zwei Abgänge wären genug, damit die Linksfraktion diese Schwelle unterschreitet.

Dass Wagenknecht nicht die Einzige wäre, die geht, gilt als sehr wahrscheinlich. Am Montag wird die 54-Jährige in Berlin den Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ präsentieren. Angekündigt ist der Termin explizit zur Vorbereitung einer neuen Partei. Bei der Vorstellung des neuen Projekts werden auch zwei mit dabei sein, die derzeit noch der Linksfraktion angehören: Ex-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und der Parlamentarier Christian Leye.

Sowohl im neuen Verein als auch in der Linken Mitglied zu sein, ist keine Option, das machte Linken-Chef Martin Schirdewan deutlich. Es sei klar, „dass die, die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligen, in unserer Partei nichts mehr zu suchen haben und rausfliegen werden“, sagte er am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Damit meine er alle, die diesem Verein beitreten oder ihn gegründet haben. Und ohne in der Partei zu sein, könne man auch kein Mitglied in der Linksfraktion sein.

Die Politikerin bei einer Lesung in Halle.

Foto: Unbekannt / Heiko Rebsch/dpa

In der Linken bereitet man sich deshalb darauf vor, dass es die Fraktion bald nicht mehr geben wird. Er gehe davon aus, „dass wir den Fraktionsstatus im Januar verlieren werden, wenn die neue Partei real gegründet wird“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch dem „Tagesspiegel“. Die Jobs der 108 bisherigen Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wären dann bedroht.

Die Linke verliert damit Gelder und parlamentarische Rechte

Für die Linke bedeutet ein Zerfall der Fraktion nicht nur den Verlust von Fraktionsgeldern und Mitarbeitern, sondern auch weniger parlamentarische Rechte im Bundestag, etwa bei Redezeiten oder in parlamentarischen Gremien.

Die verbleibenden Abgeordneten haben laut Geschäftsordnung die Möglichkeit, eine Gruppe zu bilden. Bisher konnten Gruppen im Bundestag – entsprechend ihrer Größe – Mitglieder in den Ältestenrat sowie in die Ausschüsse entsenden. Sie erhielten begrenzte Mittel für Mitarbeitende und die Büroinfrastruktur. Sie konnten bislang jedoch keine namentlichen Abstimmungen verlangen oder beantragen, ein Regierungsmitglied herbeizurufen.

Dass es in dieser Legislaturperiode überhaupt eine Linksfraktion gibt, liegt an einer Besonderheit des Wahlrechts: Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die Linkspartei die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt, kam bundesweit nur auf 4,9 Prozent der Zweitstimmen. Doch in drei Wahlkreisen – zwei in Berlin, einer in Leipzig – schafften es Kandidaten der Partei, trotz des insgesamt miserablen Ergebnisses die Direktmandate zu holen. Und eine Besonderheit im Wahlrecht, die sogenannte Grundmandatsklausel, stellte in der Folge sicher, dass die Partei entsprechend ihres Wahlergebnisses Abgeordnete in den Bundestag schicken und eine Fraktion stellen konnte. (mit afp)