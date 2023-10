Bayern: CSU verliert, aber an der Macht - Freie Wähler zweistärkste Kraft

Landtagswahl in Bayern CSU stärkste Kraft in Bayern – Freie Wähler auf Platz zwei

München.

Die CSU hat in Bayern die meisten Stimmen geholt

Mit 37 Prozent fährt Parteichef Söder allerdings ein schlechtes Ergebnis ein

Achtungserfolg für Frei Wähler: Platz zwei im Freistaat

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder bleibt nach der Landtagswahl mit annähernd gleichem Ergebnis stärkste Kraft in Bayern. Nach dem im Internet veröffentlichten vorläufigen Ergebnis kommt die Partei auf 37,0 Prozent.

Die Grünen verschlechterten sich deutlich und erhielten noch 14,4 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler legten deutlich zu auf 15,8 Prozent und bilden damit künftig die zweitstärkste Kraft im Freistaat.

Einstellige SPD verschlechtert sich erneut

Für Söders Christsoziale wäre dieses Ergebnis das schlechteste der letzten Jahrzehnte. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 hatte die CSU noch 37,2 Prozent geholt. Grund zur Freude haben hingegen die Freien Wähler um ihren Chef, Hubert Aiwanger, der obendrein ein Direktmandat holte.

Ebenfalls stark gewinnen konnte die AfD, sie erreichte 14,6 Prozent. Die SPD verschlechterte sich erneut und konnte noch 8,4 Prozent der Wähler hinter sich vereinen. Die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Sie errang nur drei Prozent der Stimmnen.

Alle Stimmen und Entwicklungen aus dem Wahlabend lesen Sie in unserem News-Blog.

Vorläufiges Endergebnis der Landtagswahl in Bayern

Partei Ergebnis CSU 37,0 Prozent SPD 8,4 Prozent FDP 3,0 Prozent Grüne 14,4 Prozent Freie Wähler 15,8 Prozent AfD 14,6 Prozent

Quelle: dpa

Söder kündigte Gespräche mit den Freien Wählern an

Söder möchte noch in dieser Woche Gespräche mit den Freien Wählern zur Fortsetzung der Regierungskoalition führen. "Wir wollen die bürgerliche Koalition fortsetzen", sagte Söder am Sonntag in München. Er werde noch in dieser Woche versuchen, erste Gespräche zur Regierungsfortsetzung zu führen. "Die CSU hat diese Wahl klar gewonnen", betonte der Parteichef. Seine Partei habe "einen klaren Regierungsauftrag". (fmg)

