Bayern: Prognose, Hochrechnungen & Ergebnis der Landtagswahl im Überblick

München. Die Landtagswahl in Bayern könnte zum großen Rückschlag für Ministerpräsident Markus Söder werden. Zwar scheint sicher, dass die Partei des CSU-Politikers auch nach der Wahl die stärkste Kraft im Freistaat ist. Wenn sich die letzten Umfragen bewahrheiten, dürfte es für die Christisozialen aber das schwächste Ergebnis seit 1950 werden.

Vor einem historischen Erfolg dürften dagegen die Freien Wähler um Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger werden. Nachdem die Partei 2008 erstmals in den Landtag eingezogen war und seit 2018 an der Landesregierung beteiligt ist, könnte sie nun zweitstärkste Kraft werden. Hoffnungen auf Platz zwei machen sich jedoch auch die Grünen und die AfD – die drei Parteien liegen in den Umfragen nur wenige Prozentpunkte auseinander. Wer nach der Landtagswahl tatsächlich triumphiert und wer als großer Verlierer aus dem Urnengang hervorgeht, wird sich naturgemäß erst am Wahlabend zeigen.

Sobald am Wahlabend eine erste Prognose, Hochrechnungen oder Ergebnisse vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle darüber.

Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Landtagswahl in Bayern finden Sie hier.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Landtagswahl in Bayern: Die erste Prognose um 18 Uhr

Um 18 Uhr veröffentlichen wir an dieser Stelle die erste Prognose zur Landtagswahl in Bayern.

Partei Ergebnis CSU Prozent SPD Prozent FDP Prozent Grüne Prozent Freie Wähler Prozent AfD Prozent Sonstige Prozent

Stand: , Quelle: ARD/infratest dimap

Sobald die Wahllokale schließen, veröffentlichen die großen Umfrageinstitute erste Prognosen. Diese basieren auf Nachwahlbefragungen und können um einige Prozentpunkte von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Sie bieten allerdings einen ersten Anhaltspunkt, wie die Wahl ausgegangen sein dürfte.

Erste Hochrechnungen zur Landtagswahl in Bayern

Sobald am Wahlabend eine erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Bayern vorliegt, informieren wir Sie hier darüber.

Partei Ergebnis CSU Prozent SPD Prozent FDP Prozent Grüne Prozent Freie Wähler Prozent AfD Prozent Sonstige Prozent

Stand: , Quelle: ARD/infratest dimap

Nachdem die ersten Stimmen ausgezählt sind, wird auf Basis der vorläufigen Zwischenstände eine Hochrechnung erstellt. Diese wird im Laufe des Wahlabends immer genauer, weil immer mehr Stimmen ausgewertet werden. Dennoch können sich die Hochrechnungen der einzelnen Institute unterscheiden, weil verschiedene Modelle zur Berechnung herangezogen werden.

Das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern im Überblick

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird irgendwann ein vorläufiges Endergebnis zur Landtagswahl in Bayern vorliegen. Wir werden es dann an dieser Stelle veröffentlichen.

Partei Ergebnis CSU Prozent SPD Prozent FDP Prozent Grüne Prozent Freie Wähler Prozent AfD Prozent Sonstige Prozent

Stand: , Quelle: Landeswahlleiter

Wenn alle Stimmen der Landtagswahl in Bayern ausgezählt sind, gibt es ein vorläufiges Endergebnis. Es gleicht in der Regel dem einige Zeit später veröffentlichten amtlichen Endergebnis, muss aber noch vom Landeswahlleiter überprüft und kann auch noch angefochten werden.

(fmg)