AfD im Aufwind: Das ist der wahre Feind der Rechtspopulisten

Rund 8000 AfD-Anhänger protestieren in Berlin lautstark gegen die Ampel-Regierung

Tausende Anhänger der AfD sind am Samstag dem Aufruf der rechtsnationalen Partei gefolgt und haben in Berlin lautstark gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. An verschiedenen Gegendemonstrationen nahmen laut Polizei rund 1400 Menschen teil.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik