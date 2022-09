Gasumlage wohl vom Tisch - Gaspreisbremse soll kommen

Mit einem dreistelligen Milliardenbetrag will die Ampel den Gaspreis deckeln. Details des Plans sollen in Kürze vorgestellt werden.

Berlin. Die Verbraucher können sich auf eine Deckelung des Gaspreises einstellen. Die Regierung will nach Informationen dieser Redaktion in Kürze eine Einigung auf einen entsprechenden Eingriff in den Energiemarkt vorstellen. Eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist für 14 Uhr im Kanzleramt geplant. Der an Corona erkrankte Scholz wird zugeschaltet.

Gerechnet wird mit Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe für die Gaspreisbremse. Dem „Spiegel“ zufolge soll der in der Coronakrise geschaffene Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 150 Milliarden Euro bis 200 Milliarden Euro bekommen. Mit dem Geld sollten Gasimporteure oder Endversorger wie die Stadtwerke entschädigt werden, wenn sie die gestiegenen Weltmarktpreise nicht an die Verbraucher weitergeben, berichtete das Magazin.

Umstrittene Gasumlage soll entfallen

Die ursprünglich geplante Gasumlage soll demnach entfallen. Die Abgabe sollte eigentlich ab dem 1. Oktober gelten. Die Koalition stieß bei der Umsetzung aber auf allerlei rechtliche und praktische Probleme.

