Nord Stream 2: Sabotage? Pipeline wohl teilweise zerstört

Berlin. Die dänische Schifffahrtsbehörde bestätigte einen ungewöhnlichen Vorfall an der Ostsee-Pipeline. In der russischen Röhre Nord Stream 2 sei ein starker Druckabfall zu beobachten, so auch der Betreiber Gascade.

Das Pikante: Von einem Unfall gehe man nicht aus. Der Zeitpunkt des Schadens lasse auf Sabotage schließen. Die Zeitung "Die Welt" berichtete zuerst. Lesen Sie dazu: Nord Stream 1: Putin stoppt Gaslieferungen nach Deutschland

Nord Stream 2: Probleme mit der Pipeline

Ersten Berichten zufolge treten bei der dänischen Insel Bornholm Methanblasen aus dem Meer. Den Angaben der Betreiberfirma Nord Stream 2 zufolge sollen Polizei und Marine bereits eine Sperrzone von fünf Meilen eingerichtet haben. Zudem sei auch der Flugverkehr beeinträchtigt: Unter 1000 Meter dürfe man nicht fliegen.

In diesem Sperrgebiet sei die Pipeline Nord Stream 2, die bisher nie Betrieb war, zerstört. Gegenüber "Welt" bestätigte ein Sprecher der dänischen Schifffahrtsbehörde (Danish Maritime Authority) den Vorfall an der Ostsee-Pipeline.

Das Leck in der Röhre sei in der Nacht zu Montag, 26. September, aufgefallen. Gegenüber "Welt" bestätigte eine Sprecherin des Gasnetzbetreibers Gascade einen massiven Druckabfall in der Pipeline. So hätten die Sensoren die Abnormalität registriert und Alarm geschlagen. Der Druck soll von 105 Bar auf sieben Bar abgefallen sein, so die Nord-Stream-2-Betreiber.

Pipeline zerstört: Sabotage an Nord Stream 2?

Zu den Ursachen des Bruchs gibt es bislang keine Informationen. Ob ein Unfall hinter dem Leck steckt oder die Röhre gezielt beschädigt worden ist, sei noch unklar. Experten zufolge sei Sabotage allerdings nicht auszuschließen: Ein Unfall bei dem hochmodernen Konstrukt sei laut "Welt" eher unwahrscheinlich.

Die Tatsache, dass Nord Stream 2 nach Rückschlägen für Russland im Ukraine-Krieg und mitten in der westeuropäischen Versorgungskrise beschädigt ist, lasse auf Sabotage schließen, denn: Die Bundesregierung hatte schon früh deutlich gemacht, dass die Pipeline nie in Betrieb gehen werde. Seither wurde spekuliert, dass das Gas von russischer Seite wieder entnommen werden könnte.

Auf Nachfrage der "Welt" erklärten Mitarbeiter der Betreibergesellschaft in der Schweiz allerdings, dass es für Russland technisch unmöglich sei, das Gas wieder zu entnehmen.

Auch in Deutschland spekulierte man über die Möglichkeit, bei einer Notlage im Winter das bereits eingespeiste Gas aus Nord Stream 2 zu verwenden. Da die Pipeline nun allerdings zerstört wurde, besteht diese Möglichkeit nicht mehr. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.