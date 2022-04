Ukraine-Krieg: Mehrere Großfeuer in Russland – Rache an Putin?

Schock für Kremlchef Putin: Binnen zwei Tagen brechen in drei militärrelevanten Anlagen Brände aus. Das Netz spekuliert über Sabotage.

Putin ordnet Belagerung von Stahlwerk in Mariupol an

Putin ordnet Belagerung von Stahlwerk in Mariupol an

Ukraine-Krieg Zufall oder Sabotage? Drei Brände in zwei Tagen in Russland

Berlin. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Binnen zwei Tagen brechen in Russland drei Großfeuer aus: In einer Chemiefabrik, einem Forschungslabor und einem Industriezentrum, allesamt: kriegsrelevant. Zweifelsfrei gehören sie zur kritischen Infrastruktur. Ein Verdacht drängt sich in den sozialen Netzwerken auf: Sabotage.

Misstrauen gehört zur DNA von Wladimir Putin. Als gelernter Geheimagent dürfte der Kremlchef kaum an Zufälle glauben, wenn mitten im Ukraine-Krieg – Hunderte Kilometer von der Front entfernt – Anlagen zerstört werden, die den militärischen Nachschub gefährden.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Feuer in Tver, nordwestlich von Moskau

Am Militärinstitut für Raketenforschung brennt es. Navigations-, Kontroll- und Steuerungssysteme werden hier entwickelt, die für Kampfflugzeuge und Raketen wichtig sein dürften, etwa für Iskander-Raketen und Bomber des Typs SU-27 and TU-160.

Auf Videos und Fotos sieht man, wie Flammen aus dem Gebäude schlagen, das Dach bricht ein. Laut der Nachrichtenagentur TASS starben am Donnerstag sechs Menschen, 27 wurden verletzt. Geheimhaltung ist sinnlos. Bilder von den dichten Rauchwolken sind auf Youtube zu sehen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Youtube: Feuer in Tver

Brand in Kineshma, nordöstlich von Moskau

Am selben Tag: Rauch steigt aus dem Chemiewerk Dmitrievsky auf, eines der größten im Lande. Hier werden Produkte für die Farben- oder auch für die Kunststoffherstellung produziert und – laut der renommierten britischen Zeitung The Guardian – nicht zuletzt: Raketentreibstoff. Das wäre ein herber Rückschlag für die russische Armee, der sich nicht sofort, aber in einer paar Wochen bemerkbar machen würde.

⚡️ In Kineshma (Russland) brennt eine Chemiefabrik.



Das Feuer brach in der Dmitrievsky Chemical Plant aus, der größten Produktion von industriellen Lösungsmitteln in Osteuropa. pic.twitter.com/gVAxFAu5G2 https://t.co/bmQfTjfkL6 — Made-in-Demokratie💙💛💙💛 (@Caramella1965) April 21, 2022

Drittes Feuer in Korolev, 20 Kilometer vor Moskau

Ein Denkmal am Ortseingang verrät, wofür Korolev steht. Es zeigt eine große Rakete. Hier, vor den Toren der Hauptstadt, sitzt ein Kontrollzentrum der Weltraumbehörde Roskosmos, dazu ein Wissenschaftszentrum sowie mehrere Fabriken, die Raketen entwickeln und produzieren, definitiv für die Raumfahrt, vermutlich auch für das Militär. Eine der Fabriken geht am Freitag in Flammen auf, angeblich ist nur ein Lagerhaus betroffen.

Unter Feuer – Putins Rückschläge häufen sich

Natürlich gibt es für solche Vorfälle naheliegende Erklärungen. Ein Kabelbrand oder ein Defekt in der elektrischen Anlage sind gängige Feuerherde. Mysteriös sind nicht die Brände an sich, sondern Zeitpunkt, Ziele, Häufung und mutmaßliche Relevanz für die Rüstungsindustrie im Besonderen und für die Wirtschaft im Allgemeinen. Jetzt rächt sich, dass die Produktion viele Sektoren in Russland stark zentralisiert ist.

Die Meldungen über Rückschläge häufen sich:

In Mariupol ist der Widerstand ungebrochen.

Der Kreuzer "Moskwa" ging unter.

Die Zahl der russischen Verluste soll enorm sein.

Putschgerüchte unter den russischen Militärs machen die Runde.

Und nun auch das noch: Drei Großbrände in aller Wahrscheinlichkeit kriegsrelevanten Anlagen. Für Putin muss es eine Schockmeldung sein.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de