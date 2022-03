Preisschock bei Benzin und Heizöl: Diese Hilfen könnten kommen

Berlin. Teures Heizen, teurer Strom, teurer Sprit: Der Ukraine-Krieg treibt die Preise in Deutschland nach oben und bringt viele Menschen an den Rand ihres finanziellen Spielraums. Die Ampelkoalition will darauf jetzt reagieren: Nach einem ersten Entlastungspaket, das vor zweieinhalb Wochen beschlossen wurde, sollen weitere Maßnahmen folgen. Sowohl Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger angekündigt.

Die extrem hohen Preise würden die Haushalte belasten, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur, „, und je geringer die Einkommen, desto stärker.“ Der Angriff Russlands treibe die fossilen Energiepreise nach oben. „Und das alles, weil Angst vor Energieknappheit und Spekulationen die Preisspirale anheizen.“ Seit Russlands Invasion in der Ukraine sind die Rohöl-Preise deutlich gestiegen, und damit auch Benzin und Diesel sehr teuer geworden. Lesen Sie auch: Tanken: Benzin und Diesel bald bei 3 Euro?

Habeck nennt drei Kriterien für Entlastungen

Er nannte drei Kriterien für die geplanten Entlastungen: Erstens müsse es Erleichterungen geben bei Strom, Wärme und Mobilität. „Gerade die hohen Heizkosten erdrücken zahlreiche Familien“, sagte der Grünen-Politiker. In seinem Ministerium schätzt man, dass die Gasrechnung für eine Durchschnittsfamilie in einem unsanierten Ein-Familien-Haus im laufenden Jahr um etwa 2000 Euro steigt.

Außerdem müsse der Verbrauch gemindert werden, sagte Habeck, durch mehr Energieeffizienz und Einsparungen, etwa beim Autofahren oder durch den Austausch von Gasheizungen. Und drittens seien weiter marktwirtschaftliche Impulse nötig, damit gelte: „je effizienter, desto geringer die Kosten“. Auch interessant: Hoher Spritpreis: Mittelstand warnt vor Arbeitsplatzverlust

Auch Finanzminister Lindner arbeitet offenbar an Ideen, um den Druck auf Verbraucherinnen und Verbraucher zu mildern. Wie die „Bild“-Zeitung am Wochenende berichtete, plant Lindner einen Rabatt auf die Spritpreise.

Lindner will Sprit-Rabatt an der Tankstelle

„Umgehend“ wolle der Finanzminister demnach einen festen Preisnachlass einführen, um die Ausgaben der Autofahrer je Liter Kraftstoff Richtung zwei Euro zu drücken. Der solle direkt beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen werden. Tankstellenbetreiber sollen laut dem Bericht den Rabatt anschließend vom Bund erstattet bekommen. Die Höhe des Nachlasses stehe noch nicht fest.

Die Union fordert eine Entlastung von mindestens 40 Cent pro Liter. Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) sagte am Montag im ARD-„Morgenmagazin“: „Wir sind gespannt. Es müssen wenigstens 40 Cent pro Liter sein, und es muss unbürokratisch sein.“

Eine Einigung, welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen, gibt es innerhalb der Regierung noch nicht: „Alle erzählen jetzt im Moment ein bisschen, was ihnen gerade so sinnvoll erscheint“, sagte Habeck am Sonntagabend bei Anne Will. Klug sei es, sich zusammenzusetzen und die Vorschläge systematisch aufzuarbeiten.

