Rentner: So wehren Sie sich gegen fiese Betrugsmaschen

Wie beim Lohn gibt es auch bei der Rente Brutto- und Nettowerte. Das bedeutet: Auch bei der Rente gibt es Abzüge. Eine Übersicht, was am Ende des Monats von der Rente übrig bleibt.

Rente: Das bleibt am Monatsende übrig

Rente: Das bleibt am Monatsende übrig

Ruhestand Enkeltrick und Co.: So wehren sich Rentner gegen Betrug

Berlin. Trickbetrüger setzen ihre Opfer unter Druck, um hohe Geldbeträge und wertvolle Gegenstände zu erbeuten. Um an ihr Ziel zu gelangen, geben sie sich als Polizisten, Ärzte oder Enkel aus und spielen mit den Ängsten ihrer Opfer.

Besonders Senioren fallen immer wieder auf die Tricks von Betrügerbanden herein, die sich ständig neue Maschen ausdenken, um an das Ersparte der Rentner zu gelangen. Das sind die beliebtesten Betrugsmaschen und so können Sie sich gegen sie schützen.

Rentner als Opfer von Betrügern: Corona als Druckmittel

Bei dieser Masche nutzen die Betrüger die Angst der Menschen vor Corona aus, um an Geld zu kommen. Sie setzten die Betrugsopfer emotional und zeitlich unter Druck, damit sie keine Möglichkeit zum Nachdenken haben. Das sind die unterschiedlichen Formen der Betrugsmasche:

Falscher Arzneihändler

Falsche Arzneihändler bieten am Telefon an, gegen einen hohen Geldbetrag eine "Sondercharge" des Corona-Impfstoffs zu besorgen.

Falscher Bankmitarbeiter

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Falsche Bankmitarbeiter teilen dem Opfer am Telefon mit, dass in der Bank Corona ausgebrochen ist. Das vom Opfer gerade abgehobene Geld könnte somit infiziert sein. Der falsche Bankmitarbeiter bietet an, eine Person vorbeizuschicken, die das Geld desinfiziert.

Falscher Arzt

Der falsche Arzt gibt am Telefon an, ein Bekannter des Opfers sei an Corona erkrankt und liege auf der Intensivstation. Um ihm zu helfen, sei ein Medikament nötig, das nicht von der Krankenkasse übernommen werden würde. Wieder schickt der falsche Arzt eine Person vorbei, um das Geld für das Medikament abzuholen.

Falscher Mitarbeiter des Gesundheits­amtes

Die falschen Mitarbeiter tauchen unangemeldet vor der Tür auf und wollen in die Wohnung der Opfer, um einen Coronatest zu machen. Sind sie einmal in der Wohnung, suchen sie nach Geld und Wertgegenständen.



Falscher Impftermin

Ein Anrufer will mit dem Opfer einen Corona-Impftermin vereinbaren. Die Impfung sei kostenlos, erzählt er, aber man müsste mit einem bestimmten Geldbetrag in Vorkasse gehen, der überwiesen werden muss.



Mieser Trickbetrug in Erfurt! Eine 80-Jährige wird um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. (Symbolbild)

Foto: Matthias Balk

Der Enkeltrick

Bei dem klassischen Enkeltrickbetrug nimmt ein Täter telefonisch Kontakt auf. Oft beginnt der Anruf mit einer Art Ratespiel und Sätzen wie: "Rate mal, wer dran ist..."

Wenn die angerufene Person den Namen eines Enkels einfügt, ist ab dann der Enkel am Telefon. Der Anrufer täuscht vor in einer Notlage zu sein und dringend Geld zu benötigen. Etwa für einen Immobilien-, Computer- oder Autokauf. Oder nach einem Unfall.

Auch hier gibt es eine Corona-Variante: Der Enkel ist in Quarantäne und benötigt dringend Geld für Medikamente.

Hat die betroffene Person Geld und Wertgegenstände im Haus, schicken die Anrufer eine Person vorbei, die sie abholen soll. Müssen die Beträge auf der Bank abgeholt werden, rufen die Täter oft sogar ein Taxi.

Laut Polizei sind auf diese Weise in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet worden.

Falscher Polizeibeamter

An der Haustür

Betrüger zeigen an der Haustür gefälschte Dienstausweise vor, um sich Zutritt in die Wohnung zu verschaffen, wo sie Bargeld und Wertgegenstände stehlen.

Brief und E-Mail

Die Betrüger fordern per Post oder E-Mail hohe Geldsummen. Dazu verschicken sie gefälschte Haftbefehle mit der Aufforderung, bestimmte Geldsummen zu zahlen. Sonst drohe die Festnahme.

Auch interessant: Rentenversicherung warnt vor diesen Fehlern

Am Telefon

Die falschen Polizisten versuchen ihre Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände an angebliche Polizeibeamte zu übergeben. Dazu behaupten sie etwa, Geld- und Wertgegenstände seien im Haus der Opfer nicht sicher oder müssten auf Spuren untersucht werden.

Oft ist bei solchen Trickanrufen tatsächlich die Polizei-Notrufnummer 110 auf der Telefonanzeige zu sehen.

Falsches Gewinnversprechen

Am Telefon erklärt eine nette Stimme den Opfern, dass sie in einem Gewinnspiel Geld oder etwa ein Auto gewonnen haben. Bevor sie den Gewinn erhalten können, müssen sie jedoch Gebühren, Steuern oder eine weitere Zahlung leisten.

Tipps gegen die beliebtesten Maschen der Trickbetrüger

Auf der Homepage der polizeilichen Kriminalprävention erklärt die Polizei die unterschiedlichen Betrugsformen und gibt Tipps, wie sich Menschen gegen Trickbetrüger wehren können. Auch die Deutsche Rentenversicherung informiert über die Tricks der Betrüger.

Das sind die wichtigsten Tipps der Polizei und Rentenversicherung:

Der Betrugs-Anruf

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen

Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufer ein

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie zum Beispiel die Ihnen bekannte Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen

Nach dem Betrugs-Anruf

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie sofort die Polizei unter der Nummer 110

Sind Sie Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat bei der Polizei an. So kann die Polizei besser Zusammenhänge erkennen und die Täter überführen

Wenden Sie sich an Freunde, Verwandte, Nachbaren

Weitere Tipps

Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach

Übergeben Sie keine Geldbeträge an der Haustür an fremde Menschen

Hinterlegen Sie keine Wertgegenstände an ungewöhnlichen Orten zur Abholung

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen, das erschwert den Tätern die Arbeit. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom

Hintergrundwissen Polizeiaktionen

Die Polizei oder andere Behörden fordern Sie nicht am Telefon zur Zahlung von Kautionssummen auf

Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht detailliert über Ihr Vermögen und mögliche Wertgegenstände aus

Die Polizei holt weder Geld noch Schmuck an der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen

Weder Polizei noch Justiz setzten Sie im Gespräch dermaßen unter Druck

(msb)