Bundestagswahl: Welche Koalitionen sind realistisch?

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin. Am Sonntag wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Doch die Regierungsbildung nach der Wahl könnte kompliziert werden. Da es nach aktuellen Umfragen nur für ein einziges Zweier-Bündnis, nämlich die Neuauflage der Großen Koalition, knapp reichen würde und ein solches Bündnis recht unwahrscheinlich ist, stehen nun diverse Dreier-Bündnisse im Raum. Fünf Dreier-Bündnisse hätten nach derzeitigem Stand eine Mehrheit:

Ampel-Koalition: SPD, Grüne und FDP

Von den nach derzeitigen Umfragen möglichen Koalitionen ist die Ampel bei den Wählerinnen und Wählern laut ZDF-Politbarometer die beliebteste Koalition. Inhaltlich gäbe es bei Grünen und SPD viele Überschneidungen, auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zeigte sich nicht abgeneigt gegenüber einer Ampel-Koalition. FDP-Chef Christian Lindner blieb bisher allerdings zurückhaltend. Vor allem das Thema Steuern könnte zum Problem werden - die FDP will Steuerentlastungen auch für Besserverdienende, Grüne und SPD jedoch fordern Erhöhungen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jamaika-Koalition: CDU/CSU, Grüne und FDP

Eine Mehrheit hätte auch eine Koalition aus CDU/CSU, den Grünen und der FDP - eine sogenannte Jamaika-Koalition. Dass die FDP am liebsten mit der Union regieren würde, machte Partei-Chef Lindner schon mehrfach deutlich. Eine Jamaika-Koalition wäre nach aktuellem Umfrage-Stand außerdem die wahrscheinlichste Option für Armin Laschet, Kanzler zu werden. Einfach würden die Koalitionsverhandlungen jedoch auch hier nicht werden, insbesondere in Bezug auf Klima- und Verkehrspolitik gibt es Uneinigkeiten.

R2G-Koalition: SPD, Grüne und Linke

Rot-Grün-Rot ist derzeit die am meisten diskutierte Koalitionsoption. Vor allem die Union warnte mehrfach vor einem Linksrutsch im Falle einer R2G-Koalition. Rechnerisch wäre auch eine solche Koalition aus SPD, Grünen und Linke durchaus möglich. Inhaltlich gibt es zwar in vielen Punkten Überschneidungen, aber auch große Hürden - vor allem in der Außenpolitik. Olaf Scholz wollte eine Koalition mit der Linken zwar nicht ausschließen, machte jedoch deutlich, dass er ein Bekenntnis zur NATO fordere.

Große Koalition: CDU/CSU und SPD

Sehr knapp, aber theoretisch möglich wäre nach aktuellen Umfragen auch eine Neuauflage der Großen Koalition. Die SPD ist einer erneuten GroKo jedoch eher abgeneigt, zudem ist fraglich, ob die Union auch als Juniorpartner in eine SPD-geführte Große Koalition gehen würde.

Kenia-Koalition und Deutschland-Koalition

Wenn eine GroKo keine Mehrheit haben sollte, gäbe es außerdem noch zwei Möglichkeiten für ein Dreier-Bündnis aus Union, SPD und einer weiteren Partei. Mit den Grünen in einer Kenia-Koalition oder mit der FDP in einer Deutschland-Koalition. Auch hier müsste allerdings die SPD von ihrem Kurs abweichen und doch noch einmal mit der Union regieren wollen. Würde die SPD stärkste Kraft werden sähe das vielleicht anders aus, dann wäre allerdings auch in einer solchen Konstellation fraglich, ob die Union als Juniorpartner in eine Koalition gehen würde.

Keine Mehrheit gäbe es nach derzeitigen Umfragen für Rot-Grün oder aber für Schwarz-Grün.

(csr)