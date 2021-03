Corona-Schnelltests bei Aldi und Lidl: Riesen Andrang bei Discountern

Am Samstag begann der Verkauf von Corona-Schnelltests im Einzelhandel. Aldi und Lidl hatten Probleme. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Berlin.

Seit Samstag sind Corona-Schnelltests bei verschiedenen Discountern erhältlich

Bei Aldi waren die Tests schnell ausverkauft

Lidl bot die Tests nur online an, was zu einer Überlaster der Server führte

Die Drogerieketten dm und Rossmann wollen kommende Woche mit dem Verkauf von Laien-Schnelltests beginnen

Was Kunden wissen müssen

Die Einkaufsliste: Butter, Nudeln, Klopapier, Shampoo, ach ja, die Corona-Schnelltests nicht vergessen. So könnte sie aussehen: die Kaufroutine der nächsten Monate.

Bei dm, Rossmann und auch anderen Discountern und Drogerien stehen die Zeichen auf „Verkauf“. Aldi Süd und Aldi Nord starteten bereits am Samstag. Pro Kunde sollte zunächst eine Packung mit fünf Nasenabstrich-Tests verkauft werden, zum Preis von 24,99 Euro. Und der Andrang war groß. In vielen Märkten waren die Tests schon am Morgen ausverkauft, teilweise bildeten sich lange Schlangen vor den Märkten. Oft stellte sich dann heraus, dass pro Laden keine zehn Packungen vorrätig gewesen waren.

Etwas überraschend hat der Discounter Lidl am Samstag ebenfalls mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests begonnen – zunächst über seinen Onlineshop. Wie das Unternehmen in Neckarsulm mitteilte, sind die Tests seit Samstag „versandkostenfrei für 21,99 Euro pro 5er-Packung für den privaten Gebrauch“ erhältlich. „In Kürze“ würden Corona-Schnelltests zudem in allen Lidl-Filialen verkauft.

Wie auch bei Aldi, war der Kundenandrang auf die Schnelltests groß. Die Server des Onlineshops waren zwischenzeitlich überlastet, die Website nicht erreichbar.

dm und Rossmann: Verkaufsstart ist am 9. März

Bei dm ist man erst am 9. März so weit, dann will man mit dem Verkauf anfangen – „sofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden können“. Lesen Sie hier: So funktioniert der Antikörpertest von dm.

Auch die Konkurrenz von Rossmann kündigte an, ab dem 9. März Corona-Selbsttests zum Verkauf anzubieten. Voraussetzung sei, dass Liefertermine eingehalten werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Unternehmens.

Rossmann arbeite zudem „mit Hochdruck daran“, zugelassene Tests weiterer Hersteller ins Sortiment aufzunehmen. Die Abgabemenge wird anfangs auf vier Stück pro Haushalt begrenzt. Lesen Sie auch: Corona: So könnten uns Selbsttest mehr Freiheit bringen

Zuletzt hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sechs Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung zugelassen. dm will ein Produkt von Boson und Technomed Service anbieten.

Corona-Schnelltest-Preis: Fünf bis zehn Euro?

Über den Preis schweigen sich die beiden Unternehmen aus. Der Verkaufsrhetorik nach zu beurteilen, kann es nur billig werden. dm gibt sich uneigennützig: „Uns bei dm ist es wichtig, dass sich das Leben so rasch und so weit wie möglich wieder normalisiert. Mit den bei dm erhältlichen Schnelltests tragen wir einen wichtigen Teil dazu bei“, so das Unternehmen.

„Schulen und Kitas sollen wieder regelmäßig besucht werden können, deshalb werden wir die Tests auch so günstig wie möglich anbieten.“ Rossmanns Ankündigung liest sich ähnlich, man wolle „der Bevölkerung so rasch und günstig wie möglich“ die Schnelltests bereitstellen. „Damit kann Rossmann dazu beitragen, das Leben für viele Menschen zu erleichtern und im besten Fall ein Stück Normalität zu ermöglichen.“

Beides klingt wie ein Slogan der Bundeswehr: „Wir. Dienen. Deutschland.“

Corona-Schnelltests bei Rewe und Edeka: Prüfen Angebote

Auch andere Einzelhändler werden wohl in den Test-Verkauf einsteigen. Die Rewe Group, zu der auch die Penny-Märkte und Toom Baumärkte gehören, teilte dieser Redaktion mit, man beobachte die Entwicklung bei Zulassung und Verfügbarkeit und prüfe ein Angebot in den Märkten. Einen Starttermin konnte das Unternehmen nicht nennen.

Beim Unternehmen Edeka, zu dem auch die Netto-Discounter gehören,plant man den Verkauf von Schnelltests, sobald sie verfügbar sind. Zu Preisen könne man derzeit keine Aukunft geben.

Kaufland hingegen teilte unserer Redaktion am Donnerstag mit, man plane, voraussichtlich mit Beginn der Kalenderwoche 11 in allen Filialen Corona-Selbstests für Laien anzubieten. Die Woche beginnt am 15. März. Auch bei Kaufland war über die Preisgestaltung nicht zu erfahren.

Kostenlose Schnelltests von Bund und Ländern

Insgesamt haben bisher 50 Hersteller Anträge auf eine Sonderzulassung entsprechender Tests gestellt. Der Markt wird absehbar überflutet werden. Der Preisdruck dürfte hoch sein.

Hinzu kommt, dass Bund und Länder kostenlose Schnelltests anbieten wollen. Ab dem 8. März soll sich jeder und jede einmal pro Woche mit einem Schnelltest testen lassen können. Diese Tests werden von geschultem Personal in Praxen oder Testzentren durchgeführt.

Das Angebot an Testmöglichkeiten soll bis Anfang April weiter ausgebaut werden. Ist der Test positiv, soll ein weiterer kostenloser PCR-Test Sicherheit bringen.

Selbstests haben 90-prozentige „Trefferquote“

dm und Rossman hingegen versprechen ein Do-It-Yourself-Produkt, einen Selbsttest, im Jargon des Gesundheitsministeriums: ein Laientest. Auf der dm-Homepage werden die Kunden derweil auf die kommerziellen Tests eingestimmt, die einfach zu Hause „in wenigen Schritten“ anwendbar seien und „in der Regel“ nach wenigen Minuten ein Ergebnis lieferten, das zu über 90 Prozent die tatsächlich infizierten, positiv getesteten Personen ausweise – bei richtiger Anwendung.

„Die Packungsbeilage informiert gut verständlich und ausführlich über die Durchführung“, so dm.

Angeblich steht das Ergebnis nach zehn bis 30 Minuten fest und beträgt die Spanne des möglichen Preises zwischen fünf und zehn Euro. „Wir befinden uns aktuell noch in Gesprächen dazu. Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben zum Verkaufspreis der Selbsttests machen“, erklärte dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer auf Anfrage.Nicht auszuschließen ist, dass der Staat den Preis subventioniert. In jedem Fall steht ein Masseneinsatz bevor.

