Benjamin Netanjahu gegen Benjamin Gantz - Israel wählt Parlament

In Israel haben die Menschen Dienstag gewählt. Es zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen Netanjahu und Herausforderer Gantz ab.

Gantz will Ära Netanjahu beenden

Der Ex-Generalstabschef Benjamin Gantz gilt bei der Parlamentswahl am Dienstag als schärfster Konkurrent von Premier Benjamin Netanjahu.

Der Ex-Generalstabschef Benjamin Gantz gilt bei der Parlamentswahl am Dienstag als schärfster Konkurrent von Premier Benjamin Netanjahu.

Gantz will Ära Netanjahu beenden

Gantz will Ära Netanjahu beenden Der Ex-Generalstabschef Benjamin Gantz gilt bei der Parlamentswahl am Dienstag als schärfster Konkurrent von Premier Benjamin Netanjahu.

Knesset Wahl in Israel: Beide Parteien erklären sich zu Siegern

Tel Aviv. Die Wahllokale in Israel sind geschlossen, die Abstimmung ist beendet: Die Bürger haben ein neues Parlament gewählt – und erste Hochrechnungen zeigen: Es ist das erwartete knappe Rennen. Bereits eine Stunde nach Schließung der Wahllokale hatten die beiden Parteichefs ihre Gruppen zu Gewinnern erklärt. Allerdings ohne finales Ergebnis.

Vor allem für den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu könnte es eng werden. Kurz nach Ende der Wahlen (21 Uhr) sahen mehrere Quellen den Amtsinhaber hauchdünn hinter dem Herausforderer.

Bereits die letzten Umfragen sahen das Mitte-Bündnis des Ex-Militärchefs Benny Gantz, Blau-Weiß, vorn. Benjamin Gantz ist der Mann, der Netanjahu schlagen könnte. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei kam erst an zweiter Stelle. Allerdings sehen diverse Medien auch weiter Netanjahu vorne.

Die etwa 6,3 Millionen Wahlberechtigten konnten in landesweit mehr als 10.700 Wahllokalen ihre Stimmen abgeben. 120 Mitglieder der Knesset in Jerusalem wurden neu bestimmt – um eine Regierung zu bilden, sind 61 Sitze notwendig.

Das dürfte für Gantz schwierig werden, denn ihm fehlt im Mitte-Links-Block eine Mehrheit zur Regierungsbildung. Netanjahu und seine Verbündeten, die rechten und religiösen Parteien, sind insgesamt weiter in der Übermacht.



Parlament soll am 23. April vereidigt werden

Netanjahu, der wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck steht, führt aktuell eine Regierungskoalition mit den rechten und strengreligiösen Parteien an. Die Wahlen waren wegen einer Regierungskrise vorgezogen worden. Grundsätzlich teilen sich die Parteien in Israel in ein Mitte-Links-Lager und ein rechtes Lager auf.

• Mehr zum Thema: Netanjahu droht mit neuen Militärschlägen gegen Hamas

Die Wahllokale blieben bis 21 Uhr (MESZ) geöffnet. Direkt danach wurden die erste Prognosen veröffentlicht. Das neue Parlament soll am 23. April vereidigt werden. Mit einer neuen Regierung wird bis Anfang Juni gerechnet. (les/dpa)