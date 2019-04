Brexit: Theresa May warnt vor zu langer Verschiebung

Premierministerin Theresa May will den Brexit nicht zu lange hinauszögern. Denn dann wachse die Gefahr, dass er gar nicht stattfinde.

News-Blog Theresa May mahnt: Brexit könnte am Ende gar nicht kommen

London. Der ursprüngliche Termin für einen Brexit ist verstrichen. Für ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag findet Premierministerin Theresa May keine Mehrheit. Jetzt plädiert EU-Ratspräsident Donald Tusk für eine Verschiebung des Austritts um zwölf Monate. May wünscht eine Verlängerung bis zum 30. Juni. Die Entwicklungen im News-Blog.

Das Wichtigste in Kürze

• Der erste geplante Termin für einen Brexit ist am 29. März verstrichen

• Nach derzeitigem Stand tritt das Vereinigte Königreich am 12. April aus der EU aus – mit oder ohne Deal

• Bisher finden sich im britischen Parlament keine Mehrheiten, weder für Theresa Mays Brexit-Deal noch für Alternativen

• Theresa May bittet die EU um eine erneute Verlängerung der Austrittsfrist

• Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk will den Brexit auf längere Zeit verschieben

Sonntag, 7. April 2019:

15.39 Uhr: Wenige Tage vor dem richtungweisenden EU-Gipfel hat die angeschlagene britische Premierministerin Theresa May noch keine Brexit-Lösung gefunden. Die Gespräche mit Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn brachten bis Sonntagnachmittag keine Verständigung.

Die Zeit drängt: Kommt bis Freitag keine Einigung mit der Europäischen Union über die von May beantragte Verschiebung des Austrittstermins zustande, droht ein harter Brexit mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft in Großbritannien und auf dem Kontinent.

Samstag, 6. April 2019:

21.02 Uhr: Premierministerin Theresa May hat vor einer Abkehr vom Brexit gewarnt. Je länger der geplante EU-Austritt auf sich warten lasse, desto größer sei die Gefahr, dass er gar nicht mehr stattfinde, erklärte May am Samstagabend in London. Sie rechtfertigte damit ihre Gespräche mit der Labour-Opposition über einen Brexit-Kompromiss. Die treffen auf wachsendes Misstrauen in Teilen ihrer Konservativen Partei.

Freitag, 5. April 2019:

10.05 Uhr: Premierministerin Theresa May hat der EU in einem Brief eine Verlängerung der Brexit-Frist bis zum 30. Juni vorgeschlagen. Zugleich werde Großbritannien Vorbereitungen für die Teilnahme an der Europawahl treffen, hieß es in dem Schreiben vom Freitag.

9.45 Uhr: Der Brexit war am Donnerstagabend auch Thema bei „Illner“. „Endstation harter Brexit – ohne Vertrag ins Chaos?“, fragte die Moderatorin anlässlich der festgefahrenen Situation auf der Insel. Auch der ehemalige Botschafter in Deutschland, Sir Peter Torry, hielt eine längere Verschiebung des Brexit für vernünftig. Andere fragten sich hingegen: Hilft beim Brexit jetzt nur noch ein Münzwurf?

9.30 Uhr: EU-Ratspräsident Donald Tusk ist für eine Verlängerung des Brexit-Datums von bis zu einem Jahr. Die Verlängerung ende dann automatisch, sobald das Austrittsabkommen akzeptiert und vom britischen Parlament ratifiziert worden sei. Er wolle das den 27 bleibenden EU-Staaten am Freitag vorschlagen, bestätigte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Eine solche Verlängerung bedeutet, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen müsste.

Mittwoch, 3. April 2019:

15.30 Uhr: Großbritanniens Premierministerin Theresa May sieht eine Reihe von Übereinstimmungen mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn in Sachen EU-Austritt. Das sagte May bei einer Fragestunde im Parlament am Mittwoch im Parlament in London.

Sie bestätigte, dass die Beratungen mit dem Chef der Labour-Partei über einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse noch am Mittwoch beginnen sollen. „Wir beide wollen einen Austritt mit Abkommen sicherstellen, wir wollen beide Arbeitsplätze schützen, wir wollen beide die Personenfreizügigkeit beenden, wir beide erkennen die Bedeutung des Austrittsabkommens an“, sagte May.

"Selbst Mays Deal ist besser, als eine von Corbyn kontrollierte Zollunion." Befürworter eines harten Brexits halten nichts von Mays Gesprächsangebot an die Opposition. Selbst Mays Deal ist besser, als eine von Corbyn kontrollierte Zollunion.

Aus Protest gegen Theresa Mays neue Brexit-Strategie ist der Staatssekretär für Wales, Nigel Adams, zurückgetreten. May riskiere, nicht mehr den EU-Austritt umzusetzen, für den die Briten gestimmt hätten, so Adams.

Für diesen Mittwoch plante May auch ein Treffen mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon. Schottland hatte sich beim Referendum 2016 mehrheitlich gegen den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ausgesprochen.

15.05 Uhr: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schließt eine erneute Verschiebung des Brexits ohne eine vorherige Einigung in Großbritannien aus. Das Austrittsdatum 12. April sei die letzte Frist für eine Zustimmung des Unterhauses zum Ausstiegsvertrag, sagte er am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Brüssel.

Ein „No Deal“-Ausstieg am 12. April um Mitternacht werde nun ein „sehr wahrscheinliches Szenario“.

Falls das Unterhaus dem Austrittsabkommen in den nächsten Tagen aber doch noch zustimme, plädiere er für eine Verschiebung des Brexits auf den 22. Mai, sagte Juncker.

Vorher soll Großbritannien Lösungswege aufzeigen. Juncker sagte, nächste Woche werde man Theresa May zuhören und über das weitere Vorgehen entscheiden. Die EU sei bereit, der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen zu Großbritannien eine „Dosis Flexibilität“ hinzuzufügen.

8.36 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May will sich nach ihrem Brexit-Kompromissangebot an die Opposition am Mittwoch den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei der Fragestunde im Parlament (gegen 13 Uhr MESZ) muss die Regierungschefin mit mächtig Gegenwind aus den eigenen Reihen rechnen.

May hatte am Dienstagabend nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts angekündigt, einen weiteren kurzen Aufschub des EU-Austritts zu beantragen. Sie wolle sich nun mit Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei zusammensetzen und nach einer Lösung aus der Brexit-Sackgasse suchen.

Dienstag, 2. April 2019:

19.12 Uhr: May will die EU um eine weitere, möglichst kurze Verlängerung der Frist für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union bitten. Das teilte May am Dienstag nach einer mehrstündigen Kabinettssitzung in London mit. Derzeit ist der Brexit für den 12. April geplant.

Am Dienstag gab Premierministerin Theresa May bekannt, dass sie die EU um eine weitere Verlängerung der Frist für den Brexit bitten will.

Foto: Jack Taylor / Getty Images

Gleichzeitig will May aber auch versuchen, doch noch eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal im Parlament zu finden. Drei Mal hat das Unterhaus in London den mit der EU ausgehandelten Vertrag abgelehnt. Abgelehnt haben die Abgeordneten aber auch einen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ohne Vertrag, genauso wie verschiedene Alternativen zu Mays Deal.

Der Schritt Mays markiert eine dramatische Kehrtwende in Mays Brexit-Kurs. Bislang lehnte die Premierministerin Zugeständnisse an die Opposition kategorisch ab. Die oppositionelle Labour-Partei fordert eine weitaus engere Anbindung an die EU nach dem Brexit als bisher von London geplant.

Die Fristverlängerung soll nach dem Willen Mays nicht über 22. Mai hinausgehen, damit Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen muss. May machte deutlich, dass es bei den Beratungen mit der Opposition nicht um den Austrittsvertrag gehen soll, sondern um die Politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen.

Montag, 1. April 2019:

Britisches Parlament lehnt vier alternative Brexit-Varianten ab

23.10 Uhr: Das britische Parlament hat am Montag gegen alle vier alternativen Brexit-Ansätze gestimmt. Keiner der anderen Vorschläge habe eine Mehrheit im Unterhaus gefunden, teilte das Parlament am Montagabend in London mit. Weder der Verbleib in einer Zollunion mit der EU nach dem Brexit, die weitere Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt noch der Vorschlag für ein zweites Brexit-Referendum fanden genügend Zustimmung.

Allerdings fiel das Ergebnis noch etwa knapper als bei einer ersten Runde am vergangenen Mittwoch. Das Parlament ist bei jeder Lösungsvariante in zwei fast gleich starke Lager zerrissen:

• Für die Zollunion stimmten 273 Abgeordnete, 276 waren dagegen

• Ein zweites Referendum befürworteten 280 Parlamentarier, 292 stimmten mit Nein

• Für einen Binnenmarkt mit der EU stimmten 261 gegen 282 Abgeordnete; in allen drei Fällen gab es jeweils einige wenige Ja-Stimmen mehr als vor einer Woche, was im Parlament prompt Debatten auslöste, ob nicht weitere Versuche unternommen werden sollten

• Die Variante, den Austrittsvertrag notfalls zurückzuziehen, lehnte allerdings eine klare Mehrheit von 292 Abgeordneten ab.

Das Votum der Probeabstimmung wäre ohnehin nicht verbindlich gewesen, doch gab es zwischenzeitlich die Erwartung, dass sich im zerstrittenen Parlament doch noch eine Mehrheit für eine vertragliche Brexit-Regelung findet – und sogar für eine vergleichsweise EU-freundliche Lösung wie die Zollunion. Dafür hatten sich wichtige Abgeordnete der konservativen Tory-Partei und der oppositionellen Labour-Partei stark gemacht.

Kommt das völlig zerstrittene Parlament nicht bald zu einer Einigung, drohen ein Austritt aus der Europäischen Union ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts - mit einer Teilnahme der Briten an der Europawahl Ende Mai als Folge.

19.19 Uhr: Der „Guardian“ zitiert aus einer Erklärung der Aktivisten von „Extinction Rebellion“, die während der Brexit-Debatte fast nackt im Unterhaus demonstriert haben. Sie seien getrieben, so zu agieren, weil „das wichtigste und drängendste Problem unserer Zeit“ fahrlässig von der Regierung und den Medien ignoriert werde. „Durch das Ausziehen im Parlament machen wir uns unglaublich verletzlich, um unser aller Verletzlichkeit im Angesicht der Umwelt- und Gesellschaftskrise deutlich zu machen“, heißt es in der Erklärung.

Die Aktivisten teilten auf Twitter selbst einige Fotos der Aktion, die inzwischen beendet ist.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the ‘elephant in the room’ — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne — Extinction Rebellion 🐝⌛️🐝 (@ExtinctionR) April 1, 2019

19.08 Uhr: Der Sender Sky News berichtet, dass es sich bei den Demonstranten um eine Gruppe namens „Extinction Rebellion“ handelt. Dem Bericht zufolge sollen sie sich mit ihren Händen auf der Zuschauertribüne festgeklebt haben, um auf die Klima- und Ökokrise aufmerksam zu machen.

18.55 Uhr: Protest im britischen Unterhaus: Offenbar haben mehrere Demonstranten während der Debatte fast nackt protestiert. Der Abgeordnete James Heappey twitterte ein Foto von den Menschen, die zum Teil nur (wenig) Unterwäsche trugen und sich ihren Protest auf die nackte Haut geschrieben hatten.

„Das Parlament ist gerade noch etwas verrückter geworden“ schrieb Heappey, Mitglied der Konservativen Partei, zu dem Tweet. Zunächst war unklar, wer die Demonstranten waren und was ihre Forderungen sind.

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu — James Heappey MP (@JSHeappey) April 1, 2019

Brexit: Britisches Unterhaus debattiert über Alternativen

18.10 Uhr: Parlamentspräsident John Bercow hat vier Optionen für die Abstimmung (um 21 Uhr MESZ) ausgewählt, deren Ergebnis erst kurz vor Mitternacht feststehen sollte. Darunter sind zwei Vorschläge für eine engere Anbindung Großbritanniens an die EU als bisher geplant.

Ein Antrag sieht vor, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleiben soll. Einem weiteren zufolge soll das Land zusätzlich im Binnenmarkt bleiben. Beiden Optionen werden Chancen auf eine Mehrheit ausgerechnet.

Für May wäre es politisch so gut wie unmöglich, sich diese Forderungen zu eigen zu machen. Sie hatte sich seit Langem darauf festgelegt, beide Institutionen zu verlassen. Die Mitgliedschaft in der Zollunion würde es für London unmöglich machen, Freihandelsverträge mit Drittländern auszuhandeln. Der Binnenmarkt ist nicht ohne die Personenfreizügigkeit für EU-Bürger zu haben.

Die beiden weiteren Vorschläge sehen ein zweites Referendum vor. Sollte sich May dem Willen des Parlaments nicht beugen, könnten die Abgeordneten bereits am Freitag ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege leiten, um die Regierung dazu zu zwingen. Beobachtern zufolge steigt damit die Gefahr einer baldigen Neuwahl.

16.06 Uhr: Die EU erwartet von der britischen Regierung eine Ansage spätestens zum Brexit-Sondergipfel der Regierungschefs am Mittwoch nächster Woche. Die Stimmung in Brüssel brachte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf den Punkt: Die Geduld mit Großbritannien gehe zu Ende, bislang habe das Parlament nur gesagt, was es nicht wolle, klagte Juncker in einer Rede im saarländischen Landtag. „Eine Sphinx ist ein offenes Buch im Vergleich zum britischen Parlament“. Juncker fügte hinzu: „Es reicht jetzt mit dem langen Schweigen.“ (ck/dpa/rtr/moi)

