„Gelbwesten“-Proteste: Emmanuel Macron kündigt Zugeständnisse an

Frankreichs Präsident Macron hat sich in einer Ansprache an die Franzosen gewandt. Seine Zugeständnisse betreffen Löhne und Steuern.

Der Präsident Frankreichs wendet sich am Montagabend mit einer Rede an die Nation.

Der Präsident Frankreichs wendet sich am Montagabend mit einer Rede an die Nation.

Macron versucht, die Wogen der Proteste zu glätten Der Präsident Frankreichs wendet sich am Montagabend mit einer Rede an die Nation.

Paris. Als Reaktion auf die seit drei Wochen andauernden Proteste der „Gelbwesten“ hat Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache an die Nation Sofortmaßnahmen zur Erhöhung der Kaufkraft angekündigt, die in erster Linie die prekäre Lage der Geringverdiener verbessern dürften. Dabei kam Frankreichs Präsident den Forderungen der „Gelbwesten“ sehr viel weiter entgegen, als allgemein erwartet worden war.

Unter anderem verfügte er eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns (derzeit liegt er bei 1498 Euro) um 100 Euro ab dem 1. Januar 2018 und erhöhte die Befreiungsgrenze für Rentner, die seit dem laufenden Jahr eine höchst umstrittene Abgabenerhöhung zahlen müssen, von 1250 auf 2000 Euro.

Pendlerpauschale und Weihnachtsprämien

Die Unternehmer, „die dazu in der Lage sind“, forderte Macron auf, ihren Arbeitgebern eine Weihnachts- bzw. Sonderprämie zu zahlen, auf die der Stadt keine Steuern erheben werde. Ebenso stellte er eine Steuerbefreiung für eine Pendler-Aufwandspauschale in Aussicht, die derzeit in den Reihen öffentlicher wie privater Arbeitgeber diskutiert wird.

Außerdem soll künftig auf Überstunden weder Sozialabgaben noch Steuern erhoben werden. „Wir wollen ein Land, in dem man von seiner Arbeit in Würde leben kann“, betonte der Präsident.

Macron geht nach Protesten mit Ansprache in die Offensive Der Präsident steht in der Kritik, weil er trotz der anhaltenden Proteste seiner gelbe Warnwesten tragenden Gegner seit über einer Woche die Öffentlichkeit gemieden hat. Macron geht nach Protesten mit Ansprache in die Offensive

Macron: Gewalt werde ich nicht tolerieren

Doch Macron beschränkte sich nicht darauf, mehr Geld für die kleinen Leute locker zu machen, als welche sich die „Gelbwesten“ selber bezeichnen. Ausdrücklich bedauerte er, dass in den ersten 18 Monaten seiner Amtszeit der Eindruck entstanden sei, dass ihn deren Schicksal nicht interessiere. Er wolle dafür sorgen, dass sich der Staat anders und weniger zentral organisiere, um auf die Bedürfnisse der Menschen in allen Regionen des Landes besser reagieren zu können.

„Mein einziger Kampf ist der für Euch“, versicherte Macron den Franzosen. Allerdings unterstrich er auch, dass „legitime Forderung“ keine Entschuldigung für „unzulässige Gewalt“ seien. Eine Anspielung auf die schweren Ausschreitungen, von denen insbesondere die Pariser Demonstrationen der „Gelbwesten“ begleitet wurden. Diese Gewalt, so der Präsident, werde er auf keinen Fall tolerieren und er habe angeordnet, Ruhe sowie die „republikanische Ordnung“ mit allen Mitteln wieder herzustellen.

In Paris wird am Tag nach den „Gelbwesten“-Protesten aufgeräumt: Viele Scheiben gingen zu Bruch, es gab Festnahmen und viele Verletzte. Hier werden Schutzwänden auf der Champs-Elysees wieder abgebaut. Foto: Christian Böhmer / dpa

Paris: Eine zerbrochene Schaufensterscheibe auf der Champs-Elysees zeugt von der Wut der Proteste. Foto: Christian Böhmer / dpa

Restaurant-Scheibe auf der Champs-Elysees. Foto: Christian Böhmer / dpa

In Paris spielten sich am Samstag diese Szenen ab. Die Polizei geht mir großer Härte gegen eine Demonstration von Studenten vor. Foto: Uncredited / dpa

Am Samstagnachmittag hatte sich die Lage in Paris zugespitzt. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Mehr als 264 Menschen wurden landesweit bei Protesten verletzt, darunter auch Sicherheitskräfte. Foto: Thibault Camus / dpa



In Marseille brennen am Samstag Autos... Foto: Claude Paris / dpa

...und Mülltonnen. Foto: Claude Paris / dpa

Bilder der Proteste der „Gelbwesten“ am Samstag in Paris. Die Polizei nahm mehr als tausend Menschen fest, setzte Tränengas ein und brachte gepanzerte Fahrzeuge in Stellung. Foto: Rafael Yaghobzadeh / dpa

Am Rande der Demonstrationen brannten Weihnachtsbäume. Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images

Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Foto: Thibault Camus / dpa



Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel wurde demonstriert, auch hier gab es Festnahmen. Foto: Geert Vanden Wijngaert / dpa

In Belgien und den Niederlanden demonstrieren Menschen nach französischem Vorbild. In Brüssel steht eine Demonstrantin zwischen den Strahlen von Wasserwerfern. Foto: Francisco Seco / dpa

Einsatzfahrzeuge der Bereitschaftspolizei sind auf der Busspur der Avenue de l'Opera in Paris zu sehen. Frankreichs Regierung fürchtet weitere Ausschreitungen in der Hauptstadt und will mit einem massiven Aufgebot von Sicherheitskräften eine Eskalation verhindern. Foto: Christian Böhmer / dpa

Menschenleer war der Innenhof mit der Pyramide des Louvre-Museums. Am Samstag blieben Sehenswürdigkeiten wie Louvre, Eiffelturm oder Musée d’Orsay sowie viele Metrostationen geschlossen bleiben. Foto: Christian Böhmer / dpa

Der Eingang zum geschlossenen Eiffelturm. Erstmals im Zuge der „Gelbwesten“-Proteste kamen auch gepanzerte Fahrzeuge in Paris zum Einsatz. Foto: Christian Böhmer / dpa



Berittene Polizisten patrouillierten auf der Rue de Rivoli unweit des Louvre-Museums. Foto: Christian Böhmer / dpa

Insgesamt waren in Frankreich während der Proteste 89.000 Polizisten und Ordnungskräfte im Einsatz. Foto: Thibault Camus / dpa

Das Museum Grand Palais blieb ebenso wie das gegenüber liegende Museum Petit Palais am Samstag geschlossen. Foto: Sabine Glaubitz / dpa

Schüler stehen hinter einer brennenden Mülltonne. Seit mehreren Wochen demonstrieren Anhänger der „Gelbwesten“ im ganzen Land. Mittlerweile gibt es auch Proteste an französischen Gymnasien, Schüler wehren sich gegen Reformen im Bildungsbereich. Foto: Bob Edme / dpa

„Schließt euch uns an“ steht auf dem Schild dieser Frau. Diesem Aufruf sind viele gefolgt. Foto: Bob Edme / dpa



„Solidarität mit Ausländern“ fordern diese Studierenden. Foto: Christophe Ena / dpa

Bereits am vergangenen Wochenende war es bei Protesten der „Gelben Westen“ in Paris zu Krawallen und mehreren Hundert Festnahmen gekommen. Foto: Kamil Zihnioglu / dpa



„Gelbwesten“ kündigten bereits neue Proteste an

Drei von schweren Krawallen überschatteten Wochenenden haben Macron die bisher größte Krise seit seiner Wahl beschert. Rund drei Viertel der Franzosen sympathisieren mit den Zielen der „Gelbwesten“, die im Wesentlichen Steuersenkungen und einer Erhöhung ihrer Kaufkraft einklagen. Beiden Ansinnen ist der Präsident nun entgegen gekommen.

Aber ob sein Einlenken der Protestbewegung die Spitze nehmen kann, ist ungewiss. Die Forderungen der „Gelbwesten“ sind mittlerweile noch weitgehender – sie fordern unter anderem mehr direkte Demokratie. Für kommenden Samstag gibt es bereits neue Aufrufe zu Protesten.

Aufräumarbeiten in Paris Bei erneuten Demonstrationen der Gelbwesten kam es am Samstag wieder zu Zerstörungen in der Hauptstadt. Präsident Macron kündigte an sich am Montagabend an die Bevölkerung zu richten. Aufräumarbeiten in Paris

Absehbar hingegen, dass es für Frankreich angesichts der milliardenschweren Zugeständnisse sehr schwierig wird, 2019 die Maastrichter Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einzuhalten.

Macron galt vielen als „Präsident der Reichen“

Macrons Versuch eines Befreiungsschlags stellt einen Bruch mit seinem betont wirtschaftsliberalen Reformkurs dar. Doch der ließ sich wohl kaum vermeiden, allzu viele Menschen mit niedrigem Einkommen kommen kaum mehr über die Runden.

In Frankreich machen Steuern und Sozialabgaben im Schnitt 46 Prozent des Bruttoverdienstes aus – das ist die höchste Quote in Europa. Und spätestens seit Macron die Vermögensteuer abgeschafft hat, war er für die Geringverdiener im Lande vom Hoffnungsträger zum „Präsident der Reichen“ geworden.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.