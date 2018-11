Gerhard Schröder steht auf der Fahndungsliste der Ukraine

Soyeon Schröder-Kim sorgt sich um die Sicherheit ihres Mannes Gerhard Schröder. Der Altkanzler gilt in der Ukraine als „Staatsfeind“.

Berlin. Altkanzler Gerhard Schröder steht offenbar auf einer ukrainischen Fahndungsliste. Der 74-Jährige wird auf der vom Innenministerium der Ukraine initiierten Website „Mirotworez“ als Gegner des Staates geführt. Das berichtet das Nachrichtenportal „Heise“.

Demnach werden dort Namen und teilweise Adressen von angeblich anti-ukrainischen Personen gelistet – etwa Separatisten, Politiker und Journalisten, von denen einige bereits Mordanschlägen zum Opfer gefallen sein sollen.

Schröder pflegt gute Beziehungen zu Russland

Entsprechend in Sorge äußerte sich Schröders Frau Soyeon Schröder-Kim: „Ich bin als Ehefrau sehr besorgt und empört. In meinem Land und in meiner Kultur verstehen wir derartige Angriffe gegen einen demokratischen Politiker, insbesondere den ehemaligen Bundeskanzler, nicht“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sie sei enttäuscht, dass die Bundesregierung nicht klar Stellung gegen ein solches Vorgehen beziehe.

Schröder wechselte nach seiner Zeit als Bundeskanzler zur Nord Stream AG, die vom russischen Staatskonzern Gazprom dominiert wird. Spätestens seit seiner Aussage, Russlands Präsident Wladimir Putin sei ein lupenreiner Demokrat, gilt Schröder in den Augen vieler Kritiker als wichtigster Lobbyist Russlands. Auch in den Ukraine-Krieg schaltete sich der SPD-Politiker mit umstrittenen Kommentaren ein.

Verliebt ist er: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat nach Medienberichten offenbar seiner südkoreanischen Verlobten Soyeon Kim das Jawort gegeben. Für den Altbundeskanzler wäre es die fünfte Ehe. Wir zeigen, welchen Frauen er in der Vergangenheit die Treue versprach. Foto: dpa Picture-Alliance / Ahn Young-Joon / picture alliance/AP Photo

Schröder lebt in Hannover und hat auch ein Büro in Berlin, Soyeon Kim arbeitet als Repräsentantin der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest. Foto: Gerald Matzka / dpa

Nachdem die Ehen Nummer eins (mit Eva Schubach) und zwei (mit Anne Taschenmacher) zerbrachen, gab Schröder Hiltrud Marion Schwetje 1984 das Jawort. Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Weihs / picture-alliance / dpa

Schröder mit seiner dritten Ehefrau „Hillu“ und deren Tochter Franka im gemeinsamen Haus im niedersächsischen Hannover. Foto: Sven Simon / imago stock&people

Die Ehe hielt bis 1997. Foto: dpa Picture-Alliance / Martin Gerten / picture-alliance / dpa



Weiter ging es mit Doris Schröder-Köpf. 1997 heirateten der Ex-Bundeskanzler und die Journalistin. Sie brachte Tochter Klara mit in die Ehe. Das Paar adoptierte gemeinsam zwei russische Kinder. Foto: dpa Picture-Alliance / Marcel Mettelsiefen / picture-alliance / dpa

2015 wurde die Trennung des Paares nach 17 Jahre Ehe bekannt. Im April 2018 ging es zum Scheidungsrichter. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Vincent pool / picture-alliance/ dpa/dpaweb



