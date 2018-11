Brexit: London verkündet Durchbruch bei EU-Austritt

Ist es nun endlich soweit? Aus London verlautete am Dienstag, die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union seien jetzt am Ziel.

Brüssel. Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen: Unterhändler der EU-Kommission und der britischen Regierung haben sich auf einen vorläufigen Text für den Austrittsvertrag geeinigt.

Entsprechende Informationen aus Kreisen der britischen Regierung wurden am Dienstagabend unserer Redaktion von EU-Diplomaten in Brüssel bestätigt. Wie es weiter heißt, wird erwartet, dass die britische Premierministerin Theresa May die Vereinbarung am Mittwoch ihrem Kabinett vorstellt.

Brexit-Zustimmung in London noch offen

Es gilt als offen, ob May die Unterstützung ihrer Minister erhält; mehrmals schon hatte die Premierministerin zurückrudern müssen, nachdem eine Verständigung verkündet worden war. EU-Diplomaten zögerten deshalb, von einem Durchbruch zu sprechen. Doch hieß es am Dienstagabend auch, ohne positive Signale würde May den Schritt wohl nicht wagen.

Sollte May an diesem Mittwoch grünes Licht aus London melden – möglicherweise mit einigen Änderungswünschen, die dann noch beraten werden müssten – könnte ein EU-Sondergipfel noch im November den Austrittsvertrag und den Entwurf einer politischen Erklärung über die künftigen Beziehen absegnen, wurde in Brüssel weiter berichtet. May könnte dann noch im Dezember versuchen, den Austrittsvertrag durch das britische Parlament zu bringen, was als große Hürde gilt.

Nach Aussagen von Insidern enthält der Entwurf einen Lösungsvorschlag für die Frage der irischen Grenze. Es werde eine Absicherung geben, die die Rückkehr von Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit vermeiden soll.

Der Punkt würde Großbritannien zusammen mit Nordirland vorübergehend in einer Zollunion mit der EU halten – und Nordirland im EU-Binnenmarkt. Die Frage ist bislang der größte Zankapfel in den Verhandlungen über den EU-Austritt von Großbritannien im März 2019.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrfach Meldungen gegeben, wonach die Einigung zwischen Brüssel und London stehe. Dann gab es allerdings jedesmal einen Rückzieher: Es müssten doch noch einige Punkte geklärt werden.

Briten verlassen EU im März 2019

Großbritannien wird die EU am 29. März 2019 verlassen. Die Austrittsgespräche steckten bislang in einer Sackgasse. Am problematischsten ist die Frage, wie nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können. Die EU besteht auf einer Garantie, dass es keine Kontrollen geben wird. Der sogenannte Backstop stößt aber auf heftigen Widerstand bei den Brexit-Hardlinern in Mays Konservativer Partei und der DUP. (mit rtr)

