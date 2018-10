„Wilder Brexit“: Angela Merkel warnt vor Schreckensszenario

Brüssel. Für einen Moment klang die Kanzlerin sehr besorgt. Beim bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU „müssen wir uns auf alle Szenarien vorbereiten“, warnte Angela Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag, bevor sie am Nachmittag zum EU-Gipfel nach Brüssel abflog.

Komme kein Austrittsvertrag zwischen der EU und Großbritannien zustande, dann müsse geklärt sein, wie es am 30. März 2019 mit den 100.000 britischen Staatsangehörigen in Deutschland weitergehe, wie Nachteile für deutsche Arbeitnehmer in Großbritannien zu vermeiden seien – und nicht zuletzt müsse der deutsche Zoll vorbereitet sein.

Wenige Stunden zuvor hatte das Brexit-Kabinett der Bundesregierung erneut über Notfall-Pläne beraten, um gewappnet zu sein, wenn im Eiltempo Dutzende Gesetze geändert werden müssten. Ein „wilder Brexit“, bei dem am Tag danach selbst der Flugverkehr von und nach Großbritannien gefährdet wäre, ist ein Schreckensszenario, das zunehmend auch die EU-Kommission besorgt macht.

Aber noch, das machte Merkel deutlich, gebe es Chancen für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. Beide Seiten hätten sich aufeinander zubewegt, es hänge noch an der Frage, wie die Grenze zwischen Irland und Nordirland geregelt werden solle.

Gipfel-Teilnehmer verbreiten Zuversicht

Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Foto: YVES HERMAN / REUTERS

Die Lage vor dem Brexit ist ernst, aber nicht hoffnungslos: In dieser Stimmung begann am Abend der EU-Gipfel in Brüssel. Drei Tage nach der geplatzten Einigung auf einen Austrittsvertrag berieten die Regierungschefs zum Auftakt, wie es beim Scheidungsvertrag weitergeht. Zuversicht wurde verbreitet: „Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen zu einer Einigung kommen“, sagte der niederländische Regierungschef Mark Rutte.

Ähnlich äußerte sich die britische Premierministerin Theresa May, die „große Fortschritte“ in den letzten Wochen lobte. Die Einigung auf ein Abkommen in den nächsten Wochen sei möglich. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagte: „Niemand möchte, dass die Verhandlungen scheitern.“ Aber: „Großbritannien ist am Zug.“

Unter den Regierungschefs wächst die Einsicht, dass May in London mehr Zeit benötigt, mit einer Einigung wird vertraulich erst im Dezember gerechnet. Die Stimmung gegenüber May ist eher kühl: Die Premierministerin durfte etwa eine halbe Stunde ihre Sicht der Dinge darlegen, dann musste sie noch vor dem Dinner wieder gehen, ihre Kollegen wollten beim Abendessen ohne sie weiterberaten.

EU-Chefunterhändler Barnier genießt volles Vertrauen

Eine eindeutige Geste: Die Regierungschefs lehnen Mays innigen Wunsch vorerst ab, direkt auf höchster Ebene die offenen Brexit-Fragen zu klären. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe das volle Vertrauen, hieß es. May soll erst gar nicht die Chance bekommen, einen Keil in die Front der EU-Staaten zu treiben, wie sie es beim letzten EU-Gipfel vor vier Wochen in Salzburg versucht hatte; Polen und Ungarn hat sie als Wackelkandidaten im Visier, aber auch Belgien und die Niederlande.

Noch hält die Einigkeit, zumal die EU-Kommission in der jüngsten, erfolglosen Verhandlungsrunde mehr Zugeständnisse gemacht hatte als bekannt: Barnier hatte den britischen Unterhändlern vergangene Woche vorgeschlagen, dass Großbritannien nach dem Brexit im März 2019 längere Zeit im Binnenmarkt bleiben kann als bislang verabredet – die Übergangsphase würde nicht Ende 2020, sondern ein Jahr später auslaufen.

Michel Barnier ist bei der EU der Brexit-Verhandler Nummer eins.

Foto: Francisco Seco / dpa

Die Idee: Es wäre mehr Zeit, um ein Handelsabkommen zu vereinbaren und das Problem der inneririschen Grenze zu lösen. Allerdings: London ließ die Verhandlungen trotz der Offerte platzen. Am Mittwoch erweckten einige Medienberichte den Eindruck, mit einem „neuen“ Angebot bringe Barnier „Bewegung“ in das Treffen – aber das wiesen EU-Diplomaten zurück.

Der Vorschlag für mehr Verhandlungszeit habe bereits auf dem Verhandlungstisch gelegen, aber nicht den Durchbruch gebracht. Mit einer längeren Übergangsperiode müsste Großbritannien länger in die EU-Kasse einzahlen, hätte aber keine Mitbestimmungsrechte in Brüssel mehr – ein Albtraum für harte Brexit-Befürworter.

