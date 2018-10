Nato startet größtes Manöver seit dem Kalten Krieg: "Trident Juncture"

Marder-Schützenpanzer der Bundeswehr wurden für das Manöver per Schiff nach Norwegen transportiert.

Brüssel. Es ist das größte Manöver der Nato seit Ende des Kalten Krieges – und eine klare Botschaft des westlichen Bündnisses an Russland: Am Donnerstag beginnt die Nato in Norwegen eine groß angelegte zweiwöchige Militärübung mit rund 50.000 Soldaten, 10.000 Fahrzeugen, 250 Flugzeugen und 65 Schiffen.

„Wir testen die Reaktionsfähigkeit auf einen bewaffneten Angriff“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. „Um in einer unberechenbaren Welt Sicherheit zu garantieren, muss das Bündnis stark bleiben.“

Stoltenberg betonte aber auch: Die Großübung diene nur der Abschreckung, sei rein defensiv und richte sich gegen niemanden. Russland protestiert trotzdem und warnt vor einer „Destabilisierung“.

Der Gegner kann nur Russland heißen

Das Szenario des Manövers „Trident Juncture“ (Dreizack-Verbindung): ein Angriff aus Richtung Norden auf Norwegen. Das Land mit einer Grenze zur Russland galt schon während des Kalten Krieges als gefährdete Flanke des Bündnisses. Dass der Gegner in diesem Fall nur Russland heißen könnte, ist offensichtlich, auch wenn die Nato dies nicht ausdrücklich sagt.

Truppen unter anderem aus den USA, die sogar ihren Flugzeugträger Harry S.Truman geschickt haben , aus Kanada und Norwegen sollen die Attacke aus dem Nordosten simulieren. Dann wird der Bündnisfall ausgelöst, also der Beistand der Alliierten für Nato-Mitglied Norwegen.

Truppen vor allem aus Deutschland, Italien und Großbritannien sollen zunächst den Gegner abwehren und dann zum Gegenangriff übergehen. Zum Übungsgebiet gehören nicht nur Norwegen, sondern auch der Nordatlantik, die Ostsee und Island.

Alle 29 Nato-Staaten, dazu Finnland und Schweden, nehmen an der Übung teil. Doch die Bundeswehr spielt mit 10.000 Soldaten – davon 8000 direkt in Norwegen – eine wichtige Rolle, ist zweitstärkster Truppensteller. Grund: Deutschland übernimmt 2019 die Führung der Schnellen Eingreiftruppe der Nato (Speerspitze), die 2014 nach der russischen Annexion der Krim gegründet wurde.

Die Bundeswehr hat Dutzende Kampf- und Schützenpanzer, Jagdflugzeuge der Typen Eurofighter und Tornado und hunderte Fahrzeuge nach Norwegen gebracht. Die Übung gilt für die unter Ausrüstungsmängeln leidende Bundeswehr auch als Prüfstein, ob sie fit ist für die Führung der Nato-Speerspitze, die sogenannte VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Manöver kostet Deutschland 90 Millionen Euro

Das Verteidigungsministerium ist davon überzeugt, tatsächlich sind die Soldaten in Norwegen gut ausgerüstet. Doch fehlt das Material jetzt woanders: Die Truppe musste sich für das Manöver Personal und Gerät aus 24 Verbänden zusammensuchen. Die Kosten des Manövers betragen für Deutschland immerhin 90 Millionen Euro.

Die Übung soll nicht nur das Zusammenspiel der Mitgliedstaaten im Verteidigungsfall trainieren. Getestet werden soll auch, ob die Alliierten schnell genug Kräfte innerhalb Europas verlegen können.

Die geringe Mobilität innerhalb des Bündnisgebietes gilt als eine der Schwachstellen der Nato, die sich nach 1990 auf Missionen außerhalb des eigenen Territoriums konzentriert hatte – und erst seit dem Ukraine-Konflikt wieder die ursprüngliche Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung in den Vordergrund stellt. Zu Übungszwecken führt Großbritannien seine Truppen nun sogar umständlich auf dem Landweg über Dänemark heran.

So sehr die Nato den defensiven Charakter des Manövers betont – dass ausgerechnet in diesen Tagen die USA erklären, sie wollten den INF-Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen und damit die Gefahr einer neuen Aufrüstung mit nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa heraufbeschwören, passt den europäischen Strategen im Bündnis nicht ins Konzept.

Stoltenberg nennt den INF-Vertrag einen „Eckstein der Sicherheit“ in Europa. Um den Vertrag zu retten, setzt die Nato auf ein Einlenken Russlands. Stoltenberg warf Moskau am Mittwoch erneut vor, den INF-Vertrag mit dem Aufbau eines neuen Raketensystems zu verletzen. „Das Problem ist das russische Verhalten. Das kann nicht weitergehen“, meinte er.

Russland reagiert gereizt auf Manöver

Stoltenberg stellte aber auch klar, dass er keine atomare Aufrüstung in Europa erwartet: „Ich rechne nicht damit, dass Bündnispartner in Reaktion auf den neuen russischen Marschflugkörper mehr Nuklearwaffen in Europa stationieren.“ Der Nato-Generalsekretär versicherte auch: „Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg und wir wollen kein neues Wettrüsten“.

Doch Russland reagiert auf die neuen Entwicklungen gereizt: Die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags sei „gefährlich“, erklärt die Regierung in Moskau. Und das Großmanöver der Nato trage zur Destabilisierung in der Region bei.

Ein Ärgernis ist es für russische Militärs, dass auch Finnland und Schweden an der Übung teilnehmen, obwohl sie keine Nato-Mitglieder sind. Auch in ihrem Luftraum sollen Nato-Flugzeuge unterwegs sein. Aber Einsätze der Luftwaffe fänden in 500 Kilometer Abstand zur russischen Grenze statt, wird im Nato-Hauptquartier in Brüssel versichert.

Das Kerngebiet der Übung befinde sich tausend Kilometer von der russischen Grenze entfernt. „Kein Grund für Russland, Angst zu bekommen“, heißt es daher in der Nato-Zentrale. Doch die Regierung in Moskau erklärt schon vage, man werde notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.

