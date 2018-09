Maaßen-Streit in der SPD: Freibergs Bürgermeister Sven Krüger tritt aus Partei aus

Berlin. Wer sich nach den Entwicklungen im Fall um Hans-Georg Maaßen in der SPD umhört, kann den Missmut und die Forderungen nach einem Ende der großen Koalition kaum überhören. Echte Konsequenzen hat aber bisher keiner gezogen – bis auf den Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger.

Der Stadtchef der 41.000-Einwohner Stadt in Sachsen hat am Donnerstag seinen Parteiaustritt verkündet. In einem Facebook-Beitrag bezog sich Krüger nicht direkt auf den Fall Maaßen, fand aber dennoch deutliche Worte: „Schaut man diese Tage nach Berlin, drückt das Wort „Fremdschämen“ nicht einmal ansatzweise aus, was ich derzeit empfinde.“

Krüger war eigenen Angaben nach seit fast 20 Jahren SPD-Mitglied und eher zufällig in die Lokalpolitik geraten. Über seine Parteimitgliedschaft schreibt er: „Ich ... war lange stolz darauf, einer Partei von Helmut Schmidt und Willi Brandt anzugehören. Einer Partei, die oft Haltung bewiesen und sich für die Menschen in unserem Land eingesetzt hat.“ Wenn er nun in sich hinein höre, stelle er fest, dass es diese Partei nicht mehr gebe.

Facebook-Nutzer gratulieren Sven Krüger

Der Beitrag des Bürgermeisters, der nun parteilos weitermacht, wurde bis Freitagmorgen 705-Mal geteilt und hat fast 2000 Reaktionen (Likes etc.) auf sich versammelt. In den Kommentaren finden sich viele Nutzer, die dem Bürgermeister zu dem Parteiaustritt gratulieren.

Innerhalb der Partei ist Krüger bei weitem nicht der einzige, der Kritik an der Politik der SPD offen äußert. Für besonderen Unmut sogt die Absetzung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen .

De facto wurde Maaßen nach einem Kompromiss zwischen SPD-Parteichefin Andrea Nahles, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Parteichef Horst Seehofer befördert. Maaßen wird Staatssekretär im Bundesinnenminister und verdient dort monatlich über 2000 Euro mehr als beim Bundesamt für Verfassungsschutz.

Für viele SPD-Parteimitglieder ist dies ein fauler Kompromiss. Der Vorsitzende der SPD -Jugendorganisation Kevin Kühnert hatte sogar offen den Rückzug seiner Partei aus der großen Koalition gefordert. Nach der Kritik hat Parteichefin Nahles für Montag eine Lösung für den Streit im Fall Maaßen präsentieren.

