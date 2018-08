Andrea Nahles warnt Grüne vor „Blutgrätsche“ beim Klimaschutz

Berlin. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die Grünen scharf angegriffen. Nahles warf der zuletzt in den Umfragen immer stärker werdenden Konkurrenz eine rücksichtslose Klimapolitik vor.

„Die Grünen betreiben Klimaschutz durch das staatlich angeordnete Abschalten von Kohlekraftwerken, ohne sich um die Menschen vor Ort zu kümmern“, sagte die SPD-Chefin dem „Spiegel“. Und weiter: „Die Verengung der Klimaproblematik auf die Braunkohle ist für uns nicht akzeptabel.“

Zwar bestreite niemand, dass Deutschland aus der Kohle aussteigen müsse. „Aber für eine Blutgrätsche gegen die Braunkohle steht die SPD nicht zur Verfügung. Wir können diese Technologie nicht einfach abknipsen. An der Kohle hängen Lebensläufe und ganz Regionen“, so Nahles.

Grüne sind SPD in Umfragen auf den Fersen

Die verbale Attacke auf die Grünen kommt zu einem Zeitpunkt, da die Öko-Partei in den bundesweiten Umfragen stark zugelegt hat und aktuell bei 14 bis 15 Prozent liegt. Dagegen scheint die SPD seit Wochen bei 18 Prozent festgetackert und kann den Rückstand zur Union, die um die 30 Prozent pendelt, nicht verkürzen.

Andrea Nahles ist die starke Frau der SPD: Seit April 2018 ist sie Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – als erste Frau. Schon seit September 2017 ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Wir zeigen Bilder aus ihrem politischen und privaten Leben. Foto: Martin Gerten / dpa

Andrea Nahles wurde am 20. Juni 1970 in Mendig (Rheinland-Pfalz) geboren. Sie studierte Literatur- und Politikwissenschaften und ist seit 1988 Mitglied der SPD. Von 1993 bis 1995 war sie Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Rheinland Pfalz. Von 1995 bis 1999 dann Bundesvorsitzende der Jusos. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Altwein / picture-alliance / dpa

Andrea Nahles und der damalige SPD-Bundesvorsitzende Oskar Lafontaine im November 1996. Foto: REUTERS /

Nahles war erstmals von 1998 bis 2002 und ist erneut seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1997 bis 2013 war sie Mitglied im SPD-Parteivorstand. Foto: REUTERS /

Im Mai 2007 wurde Nahles gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier (M.) und Peer Steinbrück vom SPD-Parteivorstand für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden nominiert. Am 26. Oktober 2007 wurde sie von 74,8 Prozent der Parteitagsdelegierten in dieses Amt gewählt. Dafür gab es rote Rosen. Das Amt hatte sie von 2007 bis 2009 inne. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Die praktizierende Katholikin ist Mutter einer Tochter. Foto: Meike Boeschemeyer

Von ihrem Ehemann – dem Kunsthistoriker Marcus Frings – lebt sie seit Anfang 2016 getrennt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Am 17. Dezember 2013 wurde Nahles von dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales vereidigt. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Im Bundestagswahlkampf 2017 machte Nahles sich für den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz stark. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Seit dem 27. September 2017, drei Tage nach der Bundestagswahl, ist Andrea Nahles Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen am 7. Februar gab Schulz seinen Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt – und machte den Weg für Andrea Nahles als seine Nachfolgerin frei. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Es war kein starkes Ergebnis – nur gut 66 Prozent stimmten beim Parteitag am 22. April 2018 für Andrea Nahles als Parteivorsitzende. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der SPD. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Die Grünen reagierten mit Häme auf die Attacken der SPD-Vorsitzenden. Die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz schrieb bei Twitter, die Not bei der SPD müsse groß sein. Nahles’ Vorstoß sei „ein mutiger Moove am Ende von diesem Klimakrisen-Sommer“.

Die Not bei #SPD muss groß sein. Erst der vollmundige Rentenvorstoß von Scholz – ohne Finanzkonzept. Jetzt Nahles, die ihr Heil in der Braunkohle sucht - ein mutiger Moove am Ende von diesem Klimakrisen-Sommer. Wer hat jüngst erst als Regierung die Klimaziele 2020 einkassiert? — Ekin Deligöz (@ekindeligoez) August 31, 2018

Grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer twitterte, die SPD sei eine „Gestern-Partei“ und fragte: „Will die die Wahlen des letzten Jahrhunderts gewinnen?“

Grandios! SPD als Gestern-Partei! Andrea Nahles wirft uns Grünen eine "Blutgrätsche gegen die Braunkohle" vor. Will die die Wahlen des letzten Jahrhunderts gewinnen? Hermann Scheer, schmeiß Hirn raa! "Klimaschutz: SPD-Chefin Nahles attackiert die Grünen" https://t.co/ZzAWIfHqsn — Reinhard Bütikofer (@bueti) August 31, 2018

Auch der Alt-Grüne Jürgen Trittin meldete sich per Twitter – mit einem Vergleich mit einer ehemaligen DDR-Parole:

Andrea Nahles kündigte gegenüber dem „Spiegel“ an, die SPD werde in der Umweltpolitik künftig vor allem die Folgen für die Beschäftigten in den Abbaugebieten in den Fokus rücken. „Die Menschen in der Lausitz oder im Rheinland wissen selbst, dass die Braunkohle nicht die Energie der Zukunft ist“, sagte Nahles. „Aber die Frage ist doch: Wie können wir den Strukturwandel erfolgreich gestalten? Wir wollen den Menschen in der Region eine Chance geben, so dass die Region überleben kann und die Beschäftigten nicht nur irgendwelche Billigjobs als Alternative vorfinden, sondern gut bezahlte Arbeit.“

Strukturwandel müsse neue Ideen nutzen um Klimaschutz und Arbeitsplätze zu verbinden, zum Beispiel mit CO 2 -freien Speicherkraftwerken, fordert die Sozialdemokratin. „Wir müssen diese Regionen wirklich ernst nehmen.“ (W.B.)

