„Söder macht's“: SPD kapert CSU-Slogan

Die CSU hat vergessen, sich den Slogan „Söder macht’s“ im Netz zu sichern. Der Spruch gehört nun der SPD in Bayern – und die freut’s.

München. Mit Häme hat die SPD auf das Versäumnis von Ministerpräsident Markus Söder und seines CSU-Wahlkampfteams reagiert, sich den Slogan „Söder macht's“ im Internet zu sichern. „Es gehört eigentlich zum digitalen Grundwissen, dass man sich das sichert“, sagte der Sprecher der bayerischen SPD, Ino Kohlmann, am Dienstag in München. „Wir waren erstaunt, dass bei der CSU handwerklich nicht so sauber gearbeitet wird.“

Zuerst hatte der Branchendienst Meedia über die Panne berichtet.

SPD nutzt Panne aus

Der Slogan „Söder macht's“ steht in Großbuchstaben auf Plakaten, die den Ministerpräsidenten im Trachtengewand zeigen. Nur hatte die CSU offensichtlich vergessen, sich das Motto im Internet und in den sozialen Netzwerken zu sichern.

Die SPD nutzte die Panne und wirft dem Ministerpräsidenten unter der Internet-Adresse „soeder-machts.de“ nun unter anderem vor, 32.000 öffentliche Wohnungen an private Investoren verscherbelt und damit 80.000 Mieter im Regen stehen gelassen zu haben.

An Söder gewandt meinte Kohlmann, wenn dieser „mit neuen Themen kommt und wir finden, dass man darauf reagieren muss, werden wir das über diese Seite tun“.

CSU spricht von „Fake News“

CSU-Generalsekretär Markus Blume warf der SPD vor, den Wählern dreiste Lügen aufzutischen. Die Verzweiflung müsse bei den Sozialdemokraten „schon ziemlich groß sein, wenn sie CSU-Slogans klauen muss“.

Blume sprach von Klamauk, Fake-News und Schmutzkampagne. „Eine Opposition, die politischen Anstand plakatiert, aber als erste wahrnehmbare Wahlkampfaktion Falschmeldungen verbreitet, ist maximal unglaubwürdig“, sagte Blume. (dpa)

Schauen Sie mal genau hin! Bei diesem Marilyn-Monroe-Double handelt es sich um Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU). Am 1. Februar 2013 verteilte er als sexy Leinwand-Legende auf der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim bei Würzburg (Bayern) Handküsschen. Aber damit nicht genug. Wir zeigen die besten Faschingskostüme des Politikers. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Markus Söder als Prinzregent Luitpold von Bayern in der Maske des Staatstheaters Nürnberg. Foto: Daniel Karmann / dpa

Söders Ehefrau Karin präsentierte sich zur „Fastnacht in Franken“ 2018 als blond-gelockte Auguste. Foto: Daniel Karmann / dpa

Markus Söder als „Herr der Ringe“-Zauberer Gandalf in Veitshöchheim bei Würzburg (Unterfranken) bei der „Fastnacht in Franken“ im Februar 2010. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Markus Söder (CSU) als grünes Fabelwesen „Shrek – Der tollkühne Held“. Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa



Söder als Märchenkönig Ludwig II. Foto: dpa Picture-Alliance / Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Mit einem roten Iro, schwarzen Lippen und Muskelshirt präsentierte sich der CSU-Politiker zur Prunksitzung im Jahr 2012. Foto: dpa Picture-Alliance / Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / dpa

Söder als Musiker der Band „Kiss“ mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und seiner Frau Marga vor Beginn der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Rock `n` Roll. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa

Markus Söder und seine Frau Karin Baumüller-Söder alias Homer und Marge Simpson. Foto: dpa Picture-Alliance / Heiko Becker / picture alliance / HMB Media



Die Ähnlichkeit ist schon verblüffend: Söder als fränkischer Mahatma Gandhi. Rechts neben ihm: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Foto: dpa Picture-Alliance / David Ebener / picture alliance / dpa

Sportlich ging es 2004 zu. Foto: dpa Picture-Alliance / Peter Roggenthin / picture-alliance / dpa

Die Söders als Politiker-Ehepaar Edmund und Karin Stoiber im Jahr 2016. Foto: dpa Picture-Alliance / Heiko Becker / picture alliance / HMB Media/ He







