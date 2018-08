Rücknahme von Flüchtlingen: Abkommen mit Spanien steht

Berlin. Die Verhandlungen mit Spanien über die Rücknahme von Migranten aus Deutschland sind abgeschlossen. Das sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch in Berlin.

Das Abkommen zwischen beiden Länder sieht vor, dass ab 11. August Flüchtlinge, die in Spanien Asyl beantragt haben und an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert werden, innerhalb von 48 Stunden nach Spanien zurückkehren.

Viele Migranten kommen jetzt via Spanien

Mit Griechenland und Italien wird über ähnliche Abkommen verhandelt, da gibt es jedoch noch keine Ergebnisse.

Nachdem Italien seine Häfen für Rettungsschiffe gesperrt hat, ist Spanien in den vergangenen Wochen für Flüchtlinge aus Afrika zum Haupteingangstor in die EU geworden. In diesem Jahr wurden laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gut 23.000 Migranten in Spanien registriert. Damit wurde die Gesamtzahl des vergangenen Jahres von 22.108 Migranten bereits übertroffen. (dpa)

