Uli Hoeneß kritisiert Mesut Özils und das Netz reagiert

Berlin. Mesut Özil hat nach der Debatte um das gemeinsame Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft angekündigt. Auslöser für diesen Schritt sei unter anderem der schlechte Umgang des Deutschen Fußballbunds mit der Kritik an dem türkischstämmigen Spieler. Der DFB – konkret DFB Präsident Reinhard Grindel – habe den Spieler, so Özil in seinem Statement, schon früh aus dem Team entfernen wollen.

Die Reaktionen auf Özils Entscheidung fielen mitunter heftig aus. Allen voran Bayern-München -Präsident Uli Hoeneß, der sich freue, dass der Spieler nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufe. Er habe „seit Jahren einen Dreck gespielt “ und sei auch „von den anderen“ durchs WM-Finale 2014 getragen worden. Der Mittelfeldspieler von Arsenal verstecke sich hinter dem Eklat um das Foto mit Erdogan.

Hoeneß habe selbst viel Solidarität erfahren

In den sozialen Netzwerken regt sich jetzt wiederum Kritik an Hoeneß‘ Verbal-Attacke. So twittert etwa Grünen-Politikerin Renate Künast, dass sich der Bayern-Präsident nicht so aufblasen solle. Schließlich habe er nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung auch viel Solidarität erfahren.

Um es mal vorsichtig auszudrücken: wer wie #hoeneß trotz einer Straftat selbst viel Solidarität erfahren hat, sollte mal nicht die Backen derart aufblasen. #Steuerhinterziehung ist nämlich kein Kavaliersdelikt, sondern schadet der Allgemeinheit. https://t.co/sPBtbzc0nX — Renate Künast (@RenateKuenast) July 23, 2018

In eine vergleichbare Richtung kritisiert auch Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei „Die Linke“ den Angriff auf Özil.

Steuerminderleister #Hoeneß tritt gegen #Özil nach. Dabei sollte er wie viele andere der korrupten deutschen Fußballriege eher ganz ruhig sein, wenn es um Leistung für die Allgemeinheit geht. #DFB — Bernd Riexinger (@b_riexinger) July 23, 2018

WM-Kwatira (ARD) Moderator Micky Beisenherz scheint hingegen eine Erklärung für Hoeneß Äußerung gefunden zu haben:

Die Frage ist jetzt eigentlich nur noch:

Wann hatte Özil den Bayern abgesagt?

2010? 2014?#hoeneß — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) July 23, 2018

Und Peter Ahrens, Sport-Redakteur von „Spiegel Online“, mutmaßt, dass Uli Hoeneß wahrscheinlich einfach nur neidisch sei:

Hoeneß frustriert. Er hat kein Trikot "Für meinen Präsidenten" überreicht bekommen. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) July 23, 2018

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.