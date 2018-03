Fast jede zweite Asylklage siegt vor Gericht

Berlin. Die Zahl kursiert schon länger, nun zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einer Antwort der Bundesregierung zur Asylstatistik 2017: Fast jeder zweite abgelehnte Asylbewerber obsiegt vor Gericht gegen die Entscheidung des Bundesflüchtlingsamts (BAMF).

Im vergangenen Jahr sei in durchschnittlich gut 40 Prozent der Fälle, in denen Verwaltungsgerichte inhaltlich und nicht nur formal über Asylklagen entschieden hätten, der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zugunsten der Flüchtlinge korrigiert worden, heißt es in dem Bericht.