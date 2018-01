Donald Trump lädt Emmanuel Macron offenbar als Ersten zu Staatsbesuch ein

Washington. US-Präsident Donald Trump hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch eingeladen. Macron wäre damit der erste, dem diese Ehre nach Trumps Amtsantritt im Januar 2017 zuteil wird.

Wie der Sender Fox News am Mittwoch aus Quellen im Weißen Haus berichtete, sei der Besuch für den 24. April geplant, aber noch nicht offiziell bestätigt. Geplant seien eine prachtvolle Begrüßung mit 21 Schuss Salut und auch ein Staatsbankett.

Eine offizielle Mitteilung des Weißen Hauses mit der Einladung an Macron werde für diese Woche erwartet, hieß es. Nach Angaben der White House Historical Association hat seit Calvin Coolidge in den 1920er-Jahren kein US-Präsident mehr so lange keinen Staatsbesuch gegeben wie Trump.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania ist US-Präsident Donald Trump zu seinem Staatsbesuch in Frankreich eingetroffen – nur wenige Tage nach dem G20-Gipfel in Hamburg ist es die nächste Europareise. Foto: Thibault Camus / dpa

Das Ehepaar besucht Frankreich anlässlich des französischen Nationalfeiertages. Am Nachmittag empfängt ihn der französische Präsident Emmanuel Macron. Der US-Präsident wird am Freitag Gast der traditionellen Militärparade zum 14. Juli auf den Champs-Élysées sein. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Donald Trump und seine Frau Melania geben sich ein Küsschen zum Abschied. Foto: Carolyn Kaster / dpa

Denn während ihr Mann den US-Botschafter in Paris besucht, trifft Melania Trump im „Necker“, dem größten Kinderkrankenhaus Frankreichs, auf die kleinen Patienten. Foto: PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Am Nachmittag soll sie mit Brigitte Macron, der Ehefrau des französischen Präsidenten, ein Touristenprogramm absolvieren: Sie werden die Kathedrale Notre-Dame besuchen und eine Bootstour auf der Seine machen. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images

Trump hält eigentlich nichts von Staatsbesuchen

In der Vergangenheit hatte der US-Präsident sich eher abfällig über Staatsbesuche geäußert und gesagt, für seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping würde er dergleichen nicht ausrichten: "Ich würde ihm einen Hamburger geben und sagen, lass uns mal lieber mit der Arbeit anfangen."

Der US-Präsident hatte am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2017 Paris besucht. Berichten zufolge war Trump dort an der Seite Macrons von der großen Militärparade auch mit schwerem Gerät dermaßen beeindruckt, dass er sich etwas ähnliches auch in Washington gewünscht haben soll. (dpa)

