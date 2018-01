CSU-Generalsekretär: Sondierer loten Finanzspielraum aus

Berlin. Bei den Sondierungsgesprächen zwischen CDU , CSU und SPD geht es ums Geld. Die Unterhändler haben am Dienstag begonnen, finanzielle Spielräume einer möglichen Koalition der Parteien auszuloten.

"Wir wollen unser Land kräftig weiterentwickeln, auch investieren in viele große neue Herausforderungen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Dienstagabend am Rande der Beratungen. Im Gespräch war ein Finanzrahmen von bis zu 45 Milliarden Euro.