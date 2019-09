Amaechi & Co.: Mutzel erklärt die Transferstrategie des HSV

Auch beim Auswärtsspiel in Regensburg war HSV-Sportdirektor Michael Mutzel wieder ganz nah am Geschehen.

Hamburg. Michael Mutzel war am Montagmittag ein paar Minuten zu früh. Nach einem kurzen Rundgang durch die Redaktionsräume des Abendblatts ging es im Podcast-Studio direkt zur Sache. Der neue Sportdirektor beschrieb bei "HSV – wir müssen reden" noch einmal detailliert, wie der HSV Toptalent Xavier Amaechi bekommen konnte und was man im Nachwuchsbereich von England lernen kann.

Mutzel über Magath und seine WM-Erfahrung

"Es müsste viel mehr auf die individuellen Stärken und Schwächen geachtet werden", sagt Mutzel, der auch über sein Leben vor dem HSV berichtet. So klärt der 40-Jährige auf, wie sich eine Laufeinheit unter Felix Magath anfühlt, warum er bei der U20-WM 1999 in Nigeria ein Länderspiel machen durfte ("Ich war halt am Frankfurter Flughafen und man brauchte noch einen…“) und was das Transfergeheimnis von 1899 Hoffenheim ist.