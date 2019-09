Die HSV-News am Montag, den 30. September 2019:

HSV-Torhüter Heuer Fernandes muss sich steigern

Pollersbeck: Der dritte Elfmeter war einer zuviel

Marcell Jansen hätte der Held werden können

HSV III muss Torhüter-Hoffnung begraben

HSV-Sportdirektor Mutzel als Podcast-Gast

Ex-HSV-Trainer Titz erleidet Rückschlag

HSV möchte keine Torhüterdiskussion

Der HSV und seine Torhüter – die Beziehung scheint auch in dieser Saison erneut auf dem Prüfstand zu stehen. Zumindest für einige Beobachter. Dieter Hecking dagegen möchte auch nach Daniel Heuer Fernandes' wiederholt wackeligem Auftritt gegen Regensburg (2:2) keine Torwartdiskussion aufkommen lassen.

Geknickt: Daniel Heuer Fernandes (l., vor Timo Letschert) nach dem 2:2 des HSV bei Jahn Regensburg.

Foto: Imago/Jan Hübner

"Das Gegentor allein dem Torhüter anzulasten, ist mir zu einfach und zu billig", sagte der HSV-Trainer am Tag nach dem Patzer seiner Nummer eins. Heuer Fernandes hatte in der 29. Minute die Jahn-Führung durch Sebastian Stolze mit einer unorthodoxen Faustabwehr vor die Füße des Angreifers begünstigt.

Zwar konnte Heuer Fernandes seinen Kasten in der Hälfte der inzwischen acht Saisonspiele sauber halten und liegt mit entsprechend vier Zu-Null-Spielen an der Ligaspitze. Speziell an der Strafraumbeherrschung bei hohen Flanken muss der 26-Jährige aber weiter arbeiten. Der Kicker etwa weist Heuer Fernandes mit einer Durchschnittsnote von 3,38 (gegen Regensburg eine 5,0) nur auf Rang 15 der Torhüter aus.

HSV in Regensburg – die besten Bilder:

O Herr, wirf Fußball-Hirn vom Himmel! Sonny Kittel (HSV) Foto: WolfgangZink / WITTERS

Der giftige Benedikt Gimber und Aaron Hunt Foto: WolfgangZink / WITTERS

Sieht schon gut aus... Martin Harnik Foto: WolfgangZink / WITTERS

Bakery Jatta kam erst spät in die Partie und ärgerte sich ebenfalls über das 2:2 Foto: Witters

Adrian Fein (HSV) Foto: WolfgangZink / WITTERS



Jeremy Dudziak gegen Benedikt Gimber Foto: WolfgangZink / WITTERS

Das 1:0 für die Regensburger durch Stolze gegen den HSV, dessen Innenverteidiger Rich van Drongelen nicht effektiv eingreifen konnte Foto: Imago/Jan Hübner

Martin Harnik (HSV) vernascht Chima Okoroji Foto: WolfgangZink / WITTERS

Videobeweis: Schiedsrichter Tobias Welz gibt das 1:0 Foto: Imago/Jan Hübner

Tor! Da kann Rick van Drongelen noch so sehr auf den Schiedsrichter schimpfen Foto: Imago/Jan Hübner



Anfangs unsicher, dann gute Szenen: Josha Vagnoman (HSV) Foto: WolfgangZink / WITTERS

Adrian Fein (HSV) mit Sebastian Stolze Foto: WolfgangZink / WITTERS

Erstes Spiel nach dem Tod seines Vaters: Dieter Hecking Foto: Matthias Balk / dpa

Ein (noch) Unbekannter, aber bereits ein echter Trainerfuchs: Mersad Selimbegovic Foto: Matthias Balk / dpa

Marco Gruettner und Adrian Fein (HSV) Foto: Wolfgang Zink / WITTERS



Pollersbeck erst beim dritten Elfer bezwungen

HSV II im Hand-Pech: Eine maximal unglückliche Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Hannes Drews in der Regionalliga beim 2:3 gegen den VfB Lübeck. Kurz vor dem Abpfiff schien Profi-Leihgabe Julian Pollersbeck erneut zum Helden zu werden. Wie in der Vorwoche (2:0 bei Eintracht Norderstedt) hielt Pollersbeck einen Strafstoß, diesmal in der linken Torwartecke gegen Lübecks Ryan Malone (88.).

Gegen den VfB Lübeck wäre Elfmetertöter Julian Pollersbeck beinahe erneut zum Helden des HSV II geworden.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Doch der Fußballgott war kein Hamburger. Ein strittiger Freistoß für Lübeck zwei Minuten später führte zu einem noch strittigeren Handelfmeter nach angeblich absichtlichem Handspiel von Gentrit Limani. Wieder hieß das Duell Malone gegen Pollersbeck. Malone verlud den HSV-Keeper und netzte in letzter Spielminute doch noch zum 3:2-Sieg ein.

Drews lobte sein weiterhin abstiegsbedrohtes Team für den tollen Fight, kritisierte den Strafstoß und brachte die Meinung vieler Fans zur Auslegung der Handregel auf den Punkt: "Dieses Hand-Thema ist eines der größten und bescheuertsten Themen, die es im Fußball gibt."

Marcell Jansen als verhinderter Held

Eine Liga tiefer als Pollersbeck wurde ein weiterer prominenter HSVer zum tragischen Helden. Bei der 2:3-Niederlage der dritten Mannschaft in der Oberliga beim Tabellenzweiten TSV Sasel bot sich Marcell Jansen in der Nachspielzeit die große Gelegenheit zum Ausgleich.

HSV-Präsident Marcell Jansen hatte sein feines Füßchen diesmal nicht ganz optimal justiert (Archivbild).

Foto: Witters

Der Vereinspräsident zielte bei seiner Schusschance allerdings zu unplatziert, sodass Sasels Schlussmann Todd Tuffour parieren konnte. Jansens Treffer wäre die Krönung einer Aufholjagd gewesen, die der HSV III durch Max Scholz ebenfalls bereits in der Nachspielzeit gestartet hatte. So bleibt Jansen bei immerhin vier Saisontreffern stehen.

Kleinschmidt nicht zum HSV III

Sascha Kleinschmidt im Trikot des SC Condor.

Foto: Imago/Claus Bergmann

Auch beim HSV III geht unterdessen die Torhütersorge um. Aufgrund großer Verletzungssorgen sprang der langjährige Oberliga-Torwart Sascha Kleinschmidt dieser Tage als Gastspieler im Training ein.

Eine eigentlich angedachte Verpflichtung des 32-Jährigen scheiterte aber letztlich, da Kleinschmidt in der aktuellen Saison bereits für die Alten Herren des SC Condor zwischen den Pfosten stand.

HSV-Sportdirektor Mutzel spricht im Podcast

Montag ist beim Abendblatt Podcast-Tag. Diesmal bei "HSV – wir müssen reden" zu Gast: Sportdirektor Michael Mutzel. Der Podcast ist ab 16 Uhr online: abendblatt.de/hsv-podcast

Ex-HSV-Trainer Titz mit Bauchlandung

Harte Bauchlandung für Christian Titz: Der ehemalige HSV-Cheftrainer hat am Wochenende seine erste Liga-Pleite mit Rot-Weiss Essen hinnehmen müssen – und das ausgerechnet im Spitzenspiel.

Das ehemalige HSV-Gespann Christian Titz (r.) und Co-Trainer André Kilian bei Essens Niederlage gegen Verl.

Foto: Imago/Markus_Endberg

Gegen Verl setzte es für RWE eine herbe 1:4-Heimklatsche. Dennoch hat Titz' Team (22 Punkte) als Drittplatzierter bei einem bzw. zwei Spielen weniger als das Spitzenduo Verl (Platz 2/25 Punkte/10 Spiele) und Rödinghausen (1./25/11) die Möglichkeit, bald wieder auf Rang eins zu springen.