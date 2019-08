HSV-Podcast: Wehmeyer warnt davor, dass der Fall Jatta Schule macht

Der HSV-Clubmanager betont im Podcast, dass spätestens nach den Pfiffen in Karlsruhe ein Schlussstrich-Moment gekommen sei.

Hamburg. Bernd Wehmeyer war in Plauderlaune, als der Clubmanager des HSV am Montagmittag in den Podcast des Abendblatts kam.

"HSV – wir müssen reden" heißt der Podcast – und Wehmeyer redete. Rekordverdächtige 55 Minuten. Über eine Mannschaftsbesprechung auf dem Golfplatz 1983 vor dem größten Triumpf der Clubgeschichte, über seinen Herzinfarkt und die Erfindung der Vertragsklausel.

Doch vor allem nahm Wehmeyer im Fall Jatta kein Blatt vor den Mund. Der 67-Jährige lobte den Lokalrivalen St. Pauli und kritisierte die DFB und die DFL. Und: Wehmeyer verriet, welcher VfL-Funktionär sich bei ihm wegen des Einspruchs entschuldigte. Aber hören Sie selbst…