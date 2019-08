HSV-Podcast: Warum Jan Gyamerah für Klausuren büffelt

Hamburg. Er war der erste von elf Neuzugängen, die der HSV für die neue Saison verpflichtete. Jan Gyamerah wechselte im Sommer ablösefrei vom VfL Bochum zum HSV. Obwohl er eigentlich der Wunsch von Ex-Trainer Hannes Wolf war, spielt der Rechtsverteidiger auch unter dem neuen Coach Dieter Hecking eine wichtige Rolle.

Vor dem zweiten Spiel des HSV an diesem Montag beim 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/Sky und Abendblatt-Liveticker) war der 24-Jährige zu Gast in unserem neuen Podcast "HSV – wir müssen reden". Darin spricht Gyamerah über seinen Start beim HSV, er erzählt von seiner Leidenszeit als Jungprofi und seinen ersten Ballversuchen mit seinem Großvater in einem Berliner Park. Zudem verrät er, warum er sich nebenbei Vorlesungen anhört.