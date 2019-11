Schulsenator Ties Rabe: "Ich war ein Jahr lang arbeitslos"

Ties Rabes Fragebogen: Traumjob Baggerfahrer Was wollten Sie als Kind werden und warum? Wir wohnten am Flughafen in Langenhorn, und alle meine Freunde wollten Pilot werden. Ich wollte als einziger Baggerfahrer werden, weil ich so gern in der Sandkiste spielte. Was war der beste Rat Ihrer Eltern? Gib Dir Mühe, Du schaffst das! Wer war beziehungsweise ist Ihr Vorbild? Vorbilder habe ich eigentlich nicht. Aber ich bewundere meine Frau dafür, dass Sie immer gute Laune hat und mit allen Menschen schnell ein herzliches Miteinander findet. Was haben Ihre Lehrer / Professoren über Sie gesagt? Das weiß ich nicht mehr, vermutlich „Rabe redet immer gegen an“. Wann und warum haben Sie sich für Ihren Beruf entschieden? Welchen? Ich war Lehrer, Geschäftsführer, Redaktionsleiter und jetzt Senator. Ich wollte gerade im Supermarkt einkaufen, als Olaf Scholz anrief und sagte: Du machst das. Ich habe sofort zugesagt. Bedenkzeit brauche ich nicht: Wer in die Politik geht, will handeln und etwas besser machen. Reden ohne handeln ist nur für die Galerie und nicht meine Sache. Wer waren Ihre wichtigsten Förderer? Der leider viel zu früh gestorbene Geschäftsführer der Bergedorfer Rundschau Hartmut Bader, unser Bergedorfer SPD-Urgestein Rolf Niese und natürlich Olaf Scholz. Auf wen hören Sie? Auf jeden, der gute Argumente hat. Manchmal sogar auf den politischen Gegner. Was sind die Eigenschaften, die Sie an ihren Chefs bewundert haben? Andere arbeiten zu lassen. Was sollten Chefs auf keinen Fall tun? Die eigenen Fehler anderen in die Schuhe schieben. Was sind die Prinzipien ihres Führungsstils? Viel fordern, zuhören und diskutieren, und dann noch mehr fordern. Wie wichtig war/ist Ihnen Geld? Wir machen Urlaub in St. Peter-Ording, fahren Golf, kaufen bei Aldi und gehen einmal in der Woche bei unserem Griechen um die Ecke essen. Das restliche Geld – und das ist mittlerweile ziemlich viel – wird gespart, ohne dass ich wirklich einen Plan hätte, wofür. Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern? Hoffentlich nicht zu wenig. Worauf achten Sie bei Bewerbungen? Schulzeugnisse, Neugier, zupackende Art, freundliches Wesen. Duzen oder siezen Sie? Ich duze lieber – das ist wohl eine SPD- und Lehrerkrankheit. Was sind Ihre größten Stärken? Ich bin arbeitswütig, lerne schnell und vergesse kaum. Was sind Ihre größten Schwächen? Ich kann keine Rede vom Blatt lesen, sondern weiche immer vom Text ab. Welchen anderen Entscheider würden Sie gern näher kennenlernen? Den früheren SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel. Der hat mich mehrfach mit besonders klugen und Mut machenden Reden beeindruckt. Was würden Sie ihn fragen? Warum sich so viele von der SPD, von den Volksparteien und auch von unserer Demokratie abwenden. Was denken Sie über Betriebsräte? Sie sind nicht besser und nicht schlechter als Chefs. Aber genau so wichtig. Wann haben sie zuletzt einen Fehler gemacht? Heute morgen, da habe ich im Senat mal wieder eine Brezel mit Butter gegessen, obwohl ich endlich abnehmen möchte. Welche Entscheidung hat Ihnen auf Ihrem Karriereweg geholfen? Die grundsätzliche Einstellung, nicht wegzulaufen, wenn Verantwortung droht. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Wenn ich die Parteiarbeit mitzähle, dann sind es durchschnittlich rund zwölf Stunden jeden Werktag und noch einmal zwölf Stunden am Wochenende, macht also rund 72 Stunden. Wie viele Stunden schlafen Sie pro Nacht? Fünfeinhalb Stunden. Ich stehe gern früh auf, meistens um fünf Uhr, zum Ärger meiner Frau auch am Wochenende. Wie gehen Sie mit Stress um? Ich esse zu viele Gummi-Teddys. Ausgleich und Ruhe bekomme ich durch meine Familie, mein Klavier, meine Modelleisenbahn und mein Motorrad. Wie kommunizieren Sie? Ich glaube klar und direkt und manchmal etwas zu unverblümt. Wie viel Zeit verbringen Sie an Ihrem Schreibtisch? Ein bis zwei Stunden am Tag, und weil das zu wenig ist, arbeite ich in der Bahn, im Taxi, im Dienstwagen, im Hotel, auf dem Sofa – überall wo mein Laptop funktioniert. Wenn Sie anderen Menschen nur einen Rat für ihren beruflichen Werdegang geben dürften, welcher wäre das? Gib dir Mühe, du schaffst das. Was unterscheidet den Menschen von dem Manager? Ich bin privat nicht so gern in der Öffentlichkeit. Sonst gibt es hoffentlich keine Unterschiede, höchstens die Krawatte. Was wollten Sie immer schon mal sagen? Dass es mich nervt, wenn Medien gute und kluge Fragen stellen, die man mit nur einem Satz beantworten soll.