Hund nimmt in Buxtehude neue Spur von Liam Colgan auf

Der Personenspürhund der Polizei schlug in mehreren Straßen sowie einer Drogeriefiliale der Hansestadt an.

Sie sind am Bahnhof, wo der Vermisste am Mittwoch gesehen worden sein soll

An der Moisburger Straße in Buxtehude suchte die Polizei mit einem Mantrailer nach möglichen Spuren von Liam Colgan

Hamburg/Buxtehude. Im Fall des verschwundenen Liam Colgan gibt es möglicherweise eine neue Spur. Die Polizei in Buxtehude setzte am Dienstagabend einen Personenspürhund ein. Das berichtet das "Buxtehuder Tageblatt".

Mit diesem Foto fahndet die Hamburger Polizei nach Liam Colgan

Foto: Polizei Hamburg

Der Gebirgsschweißhund "Yosi" nahm demnach an der Stader Straße die Fährte auf. Von dort lief der Hund an der Leine der Beamten durch mehrere Straßen über den Brauereiweg in Richtung Bahnhof, in dessen Nähe der vermisste Schotte in der vergangenen Woche gesehen worden sein soll. Auch in einem Budnikowsky-Drogeriemarkt erkannte "Yosi" offenbar den Geruch Colgans wieder. Die Polizei stoppte auf den betroffenen Straßen den Verkehr.

Die Suche verlief allerdings erfolglos. Der Lauf des Hundes werde mit GPS aufgezeichnet und ausgewertet, berichtet das "Tageblatt" unter Berufung auf die Polizei weiter. Zuvor hatte am Tage Colgans Bruder Eamonn die Suche nach dem 29-Jährigen fortgesetzt. Dabei wurde er in Buxtehude und Hamburg von freiwilligen Helfern unterstützt.

Mehrere Hinweise aus Buxtehude

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatte ein Personenspürhund in der Buxtehuder Bahnhofstraße Colgans Spur aufgenommen. Mehrere Menschen wollen den jungen Mann in der Stadt gesehen haben. Erst am Dienstag gab ein Zeuge an, Colgan am vergangenen Sonnabend, eine Woche nach seinem Verschwinden, begegnet zu sein.

Liam Colgan gehörte einer 18-köpfigen Reisegruppe an, die in Hamburg den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn feiern wollte. Nach einer Tour durch mehrere Kneipen auf dem Kiez verließ Colgan am 10. Februar gegen 1.30 Uhr in volltrunkenem Zustand das Lokal "Hamborger Veermaster" an der Reeperbahn.

Knapp eine Stunde später zeichnete eine Überwachungskamera am Verlagsgebäude von Gruner+Jahr auf, wie Colgan vom Hafenrand kommend in Richtung Michelwiese ging. Es ist der letzte gesicherte Hinweis auf seinen Verbleib.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 040 42865-6789 zu melden.

( leo )

Der Flughafen Edinburgh: Hier bestieg Liam Colgan am 9. Februar als Mitglied einer 18-köpfigen Reisegruppe eine Maschine nach Hamburg, um dort den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn zu feiern Foto: Danny Lawson / picture alliance / empics

Gemeinsam mit der Gruppe stieg er in einem Hostel in der Spaldingstraße ab Foto: A&O Hotels

Am frühen Abend besuchte die Gruppe die Gröninger-Privatbrauerei an der Willy-Brandt-Straße Foto: imago stock&people

Anschließend ging es weiter zum Feiern auf die Reeperbahn. Von etwa 20 bis 22 Uhr hält sich die Gruppe in der Bar "Kuhstall" auf. Später kehrt sie noch in weiteren Lokalen ein Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Der "Hamborger Veermaster" am Westende der Reeperbahn. Hier wurde Liam Colgan gegen 1.30 Uhr letztmals gesehen Foto: SPA / picture alliance



Eine Überwachungskamera am Verlagsgebäude von Gruner + Jahr filmt, wie Liam Colgan gegen 2.20 Uhr in Richtung Michelwiese läuft Foto: Bildagentur-online/Ohde / picture alliance / Bildagentur-o

Eine Spur führt nach Buxtehude: Hier wollen Zeugen Liam Colgan gesehen haben. Ein Spürhund schlägt an, doch die Spur verliert sich Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Mit diesem Foto von Liam Colgan sucht die Hamburger Polizei nach dem vermissten Schotten Foto: Polizei Hamburg

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.